Filmes

O Sequestro do Metrô 1 2 3

The taking of pelham 1 2 3.(eua, 2009.) Dir. de tony scott, com denzel wahington, john travolta, luiz guzmán, james gandolfini.

Foi preciso que Tony Scott morresse – suicidou-se em 2012 – para que Cahiers du Cinéma, desde o tempo da nouvelle vague umas das Bíblias do cinema de autor, o reconhecesse, em seu obituário, como ‘mestre de ação’. Parceiro do cineasta em diversos filmes – alguns dos melhores –, Denzel Washington negocia com John Travolta, quando ele, à frente de um grupo armado, sequestra carro dro metrô e ameaça matar os reféns, se não receber uma fortuna. Trata-se de um remake do filme de Joseph Sargent, de 1974 – com Walter Matthau e Robert Shaw –, que já era bem bom. Só para constar, houve uma segunda versão, para TV, em 1998. Depois desse filme, Tony produziu um monte, mas só dirigiu mais um, também com Denzel Washington – Incontrolável, curiosamente, outra aventura sobre trilhos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sony 19 h. Reprise, colorido, 106 min.

O negociador. Denzel Washington na ação dirigida por Tony Scott

VEJA TAMBÉM

Cinco Graças

Mustang.(frança, 2015.) Dir. de deniz gamze erguven, com güne nezihe sensoy.

As vidas cruzadas de cinco garotas que enfrentam as limitações que a arcaica sociedade turca impõe às mulheres. Um belo filme indicado para o Oscar da categoria produção em língua estrangeira deste ano.

Tel. Cult 18h. Inédito, colorido, 97 min.

Eles Vivem

They live.(eua, 1998.) Dir. de john carpenter, com roddy pipper,keith david, meg foster, jason robards.

Variação da história de Invasores de Corpos. Óculos especiais permitem identificar alienígenas infiltrados na Terra. Carpenter dirige e assina a trilha.

Tcm 22h. Reprise, colorido, 97 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

Ficção Científica

A origem

Neste ambicioso filme de Christopher Nolan, um grupo de especialistas em sonhos tem que plantar uma ideia no inconsciente de uma pessoa. Clássico da ficção científica.

Looke, 2010, 148 min.

DRAMA

Pi

Acompanha a vida de um jovem gênio compreende todos os segredos da existência da vida após descobrir o número “pi”. Clássico de Darren Aronofsky.

Play, 1998, 82 min.

DRAMA

À Procura da Felicidade

Will Smith busca superar as adversidades da vida para dar melhores condições à sua filha. Impossível ver sem escorrer uma lágrima.

Hbo go, 2006, 117 min

Matheus Dametto

DVD

Setembro em shiraz

EUA, 2015. Dir. de Wayne Blair. Lançamento da Califórnia. R$79

Adrien Brody e Salma Hayek-Pinault estrelam a história do casal de judeus que é perseguido durante a revolução islâmica no Irã. O filme é bem feito, bem interpretado, mas, querendo denunciar a nova barbárie, não evita certas facilidades (e até certo preconceito contra o ‘outro’).

Crianças

AVENTURA

Winter – O Golfinho 2

Charles Martin Smith dirige a históreia da equipe que salvou o golfinho e agora busca companheira para ele. Com os ótimos Morgan Freeman e Ashley Judd.

Hbo family 18h08. Colorido, 107 min.