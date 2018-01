Filmes

Áta-me

Atame. (espanha, 1990.) Dir. de pedro Almodóvar, com victoria abril, Antonio banderas.

Almodóvar teve muitas fases em sua carreira. Para cada uma delas foi mudando de atriz – Carmem Maura, Victoria Abril, Marisa Paredes, Penélope Cruz. Áta-me foi seu primeiro longa após o estouro internacional com Mulheres à Beira de Um Ataque de Nervos, de 1988. De cara, Ricky/Antonio Banderas sai da internação com uma ideia fixa na cabeça. Arranjar um emprego e casar-se com sua estrela preferida, Marina Osorio/Victoria Abril. Ele a sequestra e mantém em cativeiro. Está convencido de que poderá conquistá-la. Almodóvar, grande conhecedor da alma feminina, realiza aqui seu filme talvez mais polêmico. E se for só um caso de abuso? De síndrome de Estocolmo? É mais que isso – mais complicado. Dois solitários, obsessivos. Sexualidade desenfreada, fogo e paixão. Só ver Victoria e Banderas, belos e ardentes, já é um regalo.

Tel.cult 1h50. Reprise, colorido, 111 min.

Banderas. Com Victoria Abril: sexualidade desenfreada em Áta-me

Foxcatcher – Uma História Que Chocou o Mundo

Foxcatcher. (eua, 2015.) Dir. de bennett miller, com channing tatum, steve carrell, mark ruffalo.

Baseado numa história real. Milionário mata o treinador de sua equipe esportiva. O que motivou o crime? Sua homossexualidade reprimida?

Max 17h15. Reprise, colorido, 134 min.

Psicose

(Eua, 1960.) Dir. de alfred hitchcock, com anthony perkins, janet leigh, vera miles, john gavin.

Mulher rouba dinheiro da firma e vai parar no Bates Motel. Entra na ducha e... Aqueles 76 cortes em 44 segundos de filme mudaram o cinema.

Tel. Cult 22 h. Reprise, p&b, 108 min.

S treaming

SUSPENSE

Glitch

Um médico e uma policial precisam desvendar um mistério de como seis pessoas voltaram à vida no auge da forma física. Interessante série, prende o espectador ao longo de seus seis episódios.

Netflix, 2015, 45 min.

POLICIAL

A Escuta

Com roteiro impecável, A Escuta acompanha a vida de policiais em uma investigação ao mesmo tempo que mostra o cotidiano dos usuários de drogas.

Hbo go, 2002, 59 min.

BIOGRAFIA

Aliança do Crime

Irreconhecível, Johnny Depp é um criminoso que passa a colaborar como informante para o FBI para derrubar uma família de mafiosos.

Looke,2015, 122 min.

Matheus Mans

DVD

Negócio das arábias

EUA, 2016. Dir. de Tom Tykver. Lanç. Focus. R$35,91

O alemão Tom Tykver dirige o astro Tom Hanks na história de empresário dos EUA que se aventura pelo mundo árabe para vender tecnologia de ponta aos reis do petróleo. Não acontece muita coisa – o mundo que ele desconhece, mulher e filha que ficaram para trás. Mas Hanks é ótimo.

Crianças

ANIMAÇÃO

Zootopia

Numa cidade de animais, coelha, que trabalha como policial, e raposo trapaceiro precisam aprender a confiar um no outro para desabaratar conspiração. Uma grande aventura.

Tel. Pipoca 22h. Colorido, 108 min.