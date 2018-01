Filmes

O Clã

El Clan. (Argentina, 2015.) Dir. de Pablo Trapero, com Guillermo Francella, Antonia Bengoechea, Gastón Cocchiarale.

O Clã. Quando não está rezando, a família Puccio está matando

Um dos grandes diretores argentinos contemporâneos, Trapero provocou verdadeira comoção com essa reconstituição dramática de uma história real que chocou o país nos anos 1980. Uma típica família de classe média, os Puccio. O pai ligado ao aparelho repressor do regime militar, o filho atleta condecorado. Tudo aparentemente ‘normal’, em plena transição para a democracia, mas o que é normal? Por trás de toda essa fachada, esconde-se a atividade criminosa da família, que pratica sequestros e extorsões e ainda elimina as vítimas. A cena inicial já dá a dimensão do que o público vai ver. Um passeio pelo interior da casa até o local em que... Veja – é impressionante. O ator que faz o pai, Guillermo Francella, é o mesmo que, comprimido digitalmente, foi o anão de Coração de Leão – O Amor não tem Tamanho.

Telecine Cult 15h55. Reprise, colorido, 110 min.

Meu Amigo Hindu

(Brasil, 2015.) Dir. de Hector Babenco, com Willem Dafoe, Barbara Paz, Maria Fernanda Cândido, Selton Mello.

O longa testamento de Babenco, que reflete sobre o período em que esteve internado, à beira da morte. Salvou-o o desejo de filmar. Algo irregular, mas com grandes cenas.

Canal Brasil 22 H. Reprise, colorido, 124 min.

Pixote – A Lei Do Mais Fraco

(Brasil, 1980.) Dir. de Hector Babenco, com Fernando Ramos Da Silva, Marília Pêra, Jardel Filho, Elke Maravilha.

A obra-prima de Babenco, sobre a escalada de garoto no crime. A cena da ‘Pietà’ é decididamente um dos grandes momentos da história do cinema brasileiro.

Canal Brasil 0h15. Reprise, colorido, 127 min.

Streaming

COMÉDIA

‘Amante a Domicílio’

Sob a direção de John Turturro, Woody Allen é um dono de livraria que resolve convencer seu amigo a virar gigolô. Diverte e tem o típico clima dos filmes do próprio Allen.

Netflix, 2013, 89 min.

DRAMA

‘A Garota do Livro’

Acompanha a vida de uma assistente de uma editora de livros obrigada a enfrentar dolorosos acontecimentos de passado. Filme intenso e com ótima atuação do ator Michael Nyqvist.

Looke, 2015, 88 min.

DRAMA

‘O Encontro’

Filme triste e chocante, acompanha Richard Gere como um sem-teto que resolve procurar sua filha, após anos sem vê-la.

Telecine Play, 2014, 116 min.

Matheus Mans

DVD

O Décimo Homem

Arg., 2015. Dir. de Daniel Burman. Lançamento Paris. R$29,90

Como Pablo Trapero, ao lado, Burman é outro grande do cinema argentino, sempre empenhado em discutir a herança da tradição judaica no país. Aqui, economista que residiu nos EUA volta à Argentina e se defronta com mudanças culturais e comportamentais.

Crianças

FICÇÃO CIENTÍFICA

Guerreiros no Espaço

Fantasia de Sean McNamara sobre adolescentes que participam de acampamento da Nasa e terminam enviados ao espaço numa missão de resgate. Com Thomas Horn, Mira Sorvino.

Telelecine Pipoca 12h05. Colorido, 88 min.