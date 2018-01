Filmes

Capitalismo Selvagem

(Brasil, 1993.) Dir. de André Klotzel,cCom Fernanda Torres, José Mayer, Marisa Orth, Marcelo Tas.

Um elaborado trabalho de direção de arte e cenografia – premiado com o Kikito no Festival de Gramado – dá o tom dessa comédia que deu prosseguimento à parceria de André Klotzel com Fernanda Torres. Haviam feito antes A Marvada Carne – que venceu Gramado. Fernanda faz agora jornalista que se liga a milionário e descobre que, no passado, sua empresa esteve associada ao genocídio dos índios. Ela o sensibiliza a tentar evitar novo massacre, mas os interesses em jogo são muito extensos (e fortes). Você vê histórias parecidas todo dia no noticiário – e na 40.ª Mostra tem o documentário Martírio, de Vincent Carelli. O que faz a diferença é o tratamento visual, responsável pela identidade do filme. A propósito, a produção é conjunta com França e Alemanha.

Canal brasil 19h30. Reprise, colorido, 110 min.

Fernanda Torres. E José Mayer: o genocídio dos índios em discussão

Absolutamento Certo

(Brasil, 1957.) Dir. E Interpretação de Anselmo Duarte, com Dercy Gonçalves, Odete Lara, Maria Dilnah.

O longa de estreia de Anselmo Duarte, anos antes de ganhar a Palma de Ouro (com O Pagador de Promessas). Modesto tipógrafo participa de quiz show na TV. E pode ganhar milhões.

Canal Brasil 11h20. Reprise, p&b, 95 min.

A 100 Passos de Um Sonho

The Hundred-Foot Journey. (Eua, 2014.) Dir. De Lasse Hallstrom , Com Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal.

Garoto indiano enfrenta resistência de famosa dona de restaurante para se transformar no grande chef que sonha ser. Lindamente filmado e interpretado.

Telecine Pipoca 15h15. Reprise, colorido, 124 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

Black Mirror

A terceira temporada de Black Mirror acaba de chegar ao Netflix e continua mostrando um futuro no qual natureza e tecnologia entram em conflito. Imperdível.

Netflix, 2011, 60 min.

DRAMA

Família Soprano

Com James Gandolfini, esta clássica série acompanha a vida de um mafioso cheio de problemas em casa e nos seus negócios.

HBO GO, 1999, 89 min.

INFANTIL

O Escaravelho do Diabo

Adaptação do clássico livro infantil, O Escaravelho do Diabo acompanha a trajetória de um jovem e um investigador que buscam desvendar uma série de assassinatos.

Telecine PLAY, 2016, 89 min

Matheus Mans

DVD

FELLINI ESSENCIAL.

Lançamento Blu-ray da Versátil. Dois discos, três filmes. R$89,90

Além de trazer três grandes filmes do mestre italiano – Amarcord, E la Nave Va e Casanova Fellini –, o lançamento é enriquecido por numerosos extras. Só sobre Casanova são 73 min. E tem Magali Noel comentando a inesquecível Gradisca de Amarcord.

Crianças

COMÉDIA

Menores Desacompanhados

Os menores do título ficam presos por nevasca no saguão do aeroporto, na véspera de Natal. E resolvem enfrentar o frio (e o perigo) para chegar em casa.

HBO family 10h55. Col., 90 min.