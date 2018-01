Filme

O Tigre e o Dragão

Couching Tiger, Hidden Dragon. (Eua, 2000.) Dir. de Ang Lee, com Chow Yun-Fat, Michelle Yeoh, Zhang Ziyi.

Chinês de Taiwan, Ang Lee demorou para realizar seu sonho de fazer um grande filme de artes marciais. Mas logrou, e depois desse fez mais um (O Clã das Adagas Voadoras) e ainda recebeu duas vezes o Oscar de direção – por O Segredo de Brokeback Mountain e As Aventuras de Pi, consolidando-se com o um dos grandes do cinema atual. O Tigre e o Dragão narra a saga de duas lutadoras, cujos destinos se unem em torno ao de um homem, também guerreiro. Honra, justiça e amor. Uma grande aventura, com cenas esplendidamente coreografadas (e filmadas). Ang Lee está no centro de uma polêmica porque seu novo filme, feito com tecnologia avançada, provavelmente não poderá ser exibido nos cinemas, pelo menos do jeito que ele o concebeu (em 120 quadros por segundo). A Longa Caminhada de Billy Lynn também faz duro ataque ao ex-presidente George W. Bush no Iraque.

TCM 22h. Reprise, colorido, 120 min.

Phoenix

Phoenix. (Alemanha, 2014.) Dir. de Christian Petzold, com Nina Hoss, Ronald Zehrfeld.

Sobrevivente do Holocausto muda de identidade e se reaproxima do ex-marido, que não a reconhece. Ecos de Alfred Hitchcock num thriller perturbador.

Telecine Cult 15h50. Reprise, colorido, 98 min.

O Gângster

The Gangster. (Eua, 2007.) Dir. de Ridley Scott, com Russell Crowe, Denzel Washington, Chiwetel Ejiofor, Rza, Ruby Dee, Josh Brolin.

Policial de Nova York tenta prender traficante negro que se tornou o mais poderoso da ‘América’ durante a Guerra do Viertnã.

Sony 19h. Reprise, colorido, 157 min.

10 Coisas Que Eu Odeio em Você

Deliciosa comédia romântica juvenil. Rapaz misterioso recém-chegado ao colégio aceita dinheiro para conquistar garota megera – para que a irmã mais nova da moça possa namorar. Heath Ledger já mostrava ser um ator talentoso.

Telecine play, 1999, 98 min.

COMÉDIA DRAMÁTICA

A Grande Aposta

Retrata a crise financeira de 2008, nos Estados Unidos. Traz elenco de estrelas, como Brad Pitt e Christian Bale.

Netflix, 2016, 130 min.

DRAMA

Sniper Americano

Sob a direção de Clint Eastwood, Bradley Cooper vive atirador de elite responsável por muitas mortes na Guerra do Iraque – e é condecorado por isso.

HBO GO, 2015, 133 min.

DVD

Portal do Paraíso

(Heaven’s Gate). EUA, 1980. Dir. de Michael Cimino. 2 discos. R$49,90

Filme com fama de ‘maldito’ – provocou a ruína da empresa United Artists –, o faroeste de Cimino somente cresce com o tempo. O massacre dos índios e dos colonos face ao avanço dos grandes proprietários. Um disco é só de extras, contando tudo sobre a produção.

Os Aventureiros do Bairro Proibido

Príncipe do terror, John Carpenter sai-se bem com a história de caminhoneiro que enfrenta feiticeiro milenar. Com Kurt Russell, Kim Catrall.

Telecine Cult 20 h. Reprise, colorido, 100 min.