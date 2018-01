Filmes

A Marcha

La Marche. (França, 2013.) Dir. de Nabil Ben Yadir, com Olivier Gourmet, Tewfik Jallah, Lubna Azabal, Hafsia Herzi, Jamel Debbouze, Vincent Rottiers.

Olivier Gourmet. Com Jamel Debbouze, em cena de ‘A Marcha’

Em 1983, um incidente aparentemente pequeno – rapaz tenta salvar mendigo de ataque de cachorro e é baleado pela polícia – produziu um grande efeito na França. Por ser o ferido de origem do Magreb, ou seja, árabe, seus amigos resolveram fazer um protesto, uma caminhada de mil quilômetros, de Paris a Marseille, através da França. Ao grupo inicial foi se juntando uma multidão. O caso cresceu de tamanho, repercutiu na mídia e no governo socialista de François Mitterrand, que se comprometeu com políticas públicas pró-migrantes. O diretor Nabil Ben Yadir reconstitui a marcha, e com elenco de estrelas. Numa fase de acirramento de tensões sociais – com tantos ataques do terror na França –, o filme defende a diferença e faz apelo à tolerância e ao diálogo. Não é maravilhoso, mas tem suas qualidades, merecedoras de atenção.

Telecine Cult 22 h. Inédito, colorido, 120 min.

Um Amor de Vizinha

And So It Goes. (Eua, 2014.) Dir. de Rob Reiner, com Micha|El Douglas, Diane Keaton.

Michael Douglas pede ajuda à vizinha (Diane Keaton) para cuidar da neta, com quem convive pouco. O diretor Reiner já foi melhor – em Harry e Sally –, mas o elenco ajuda e o filme tem certa graça.

Max Up 22 h. Reprise, colorido, 93 min.

Superfêmea

(Brasil, 1973.) Dir. de Anibal Massaini Neto, com Vera Fischer, Perry Salles, John Herbert, Adoniran Barbosa.

Comédia (pornochanchada?) que está na origem do mito de Vera Fischer. Publicitários criam a superfêmea para estimular o uso da pílula do homem.

C. Brasil 0h15. Reprise, colorido, 100 min.

Streaming

FILME

Chatô – O Rei do Brasil

O filme de Guilherme Fontes demorou 20 anos entre ser realizado e chegar aos cinemas. Mas o resultado surpreendeu – e no bom sentido. Inspirado na obra de Fernando Morais, retoma uma parte da vida de Assis Chateaubriand, magnata das Comunicações no Brasil.

Netflix, 2015, 102 min.

AVENTURA

Gravidade

Dois astronautas – Sandra Bullock e George Clooney – sofrem acidente no espaço e perdem conexão com a Terra.

HBO Go, 2013, 90 min.

COMÉDIA

Linda de Morrer

Glória Pires vive cirurgiã plástica que aplica uma fórmula em si, morre e volta para alertar sobre os perigos do produto.

Telecine Play, 2015, 78 min.

DVD

Hamlet

Inglaterra, 1996. Dir. e interpretação de Kenneth Branagh. Versátil, R$ 131

A edição comemorativa dos 20 anos do Hamlet do ator e diretor Branagh traz uma extensa galeria de extras, incluindo documentário sobre a recepção ao filme no Festival de Cannes. O elenco é um firmamento – Julie Christie, Derek Jacobi, Kate Winslet, Charlton Heston etc.

Crianças

FANTASIA

Harry Potter e o Enigma do Príncipe

David Yates dirige Daniel Radcffe na trama em que o bruxinho descobre livro que vai ajudá-lo a decifrar o enigma de Lorde Voldemort.

HBO Family 15h23. Colorido, 153 Min.