Filmes

Gata Velha Ainda Mia

(Brasil, 2014.) Dir.de Rafael Primot, com Regina Duarte, Bárbara Paz, Gilda Nomacce.

Grande estrela da TV, Regina Duarte fez poucas vezes incursão pelo cinema, mas ganha aqui um papel à altura do mito. Uma escritora reclusa volta a publicar. E aceita conceder entrevista a uma jovem repórter, a quem atrai à sua casa. É uma cilada. O diretor Primot mistura Jogo Mortal/Sleuth, de Joseph L. Mankiewicz, com Crepúsculo dos Deuses/Sunset Boulevard, de Billy Wilder – Regina, ex-namoradinha do Brasil, é a ‘nossa’ Norma Desmond, e com intenções assassinas. Interessante, mas ao clima noir Primot superpõe o terror – à brasileira. Gata Velha aborda a vingança, lida com ressentimentos profundos. Algumas reviravoltas são sob medida para desconcertar o espectador. Nada que vá fazer história, no cinema brasileiro (e mundial), mas Regina vale o esforço, no confronto com Bárbara Paz.

Canal Brasil, 18h. Reprise, colorido, 90 min.

Chinatown

Chinatown. (Eua, 1974.) Dir. e interpretação de Roman Polanski, com Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston.

A obra-prima noir de Polanski. O detetive J.J. Gittes investiga caso de desaparecimento e topa com rede de corrupção. John Huston, como Noah Cross, incrementa a trama com incesto.

Telecine Cult, 16h25. Reprise, colorido, 131 min.

A Laranja Mecânica

A Clockwork Orange. (Eua, 1971.) Dir. de Stanley Kubrick, com Malcolm Mcdowell, Patrick Magee.

No futuro, jovem rebelde passa por tratamento de regeneração, só para retomar a rebeldia. A censura do regime militar proibiu o filme no País e hoje ele está na TV.

TCM, 22 H. Reprise, colorido, 137 min.

Streaming

SÉRIE DE TV

Black Mirror

Em um futuro não tão distante, a relação da humanidade com as máquinas está cada vez mais dependente. A série reúne histórias distintas, mas que abordam essa mesma temática a respeito da tecnologia e os buracos sombrios nos quais as pessoas se afundam.

Netflix, 2011, 46 min.

ROMANCE

Cidades de Papel

Adaptação do livro best-seller de John Green dialoga com o fim da adolescência e o amadurecimento do jovem Quentin, apaixonado pela vizinha Margo, interpretada pela modelo Cara Delevingne.

Telecine Play, 2015, 115 min.

AVENTURA

Círculo de Fogo

Robôs duelam contra monstros tão grandes quanto eles.

HBO Go, 2013, 132 min.

DVD

Effi Gay – Uma Paixão Reprimida

Já está em fase de liquidação, com preço bem em conta, o longa de Richard Laxton que narra o triângulo formado pelo crítico de arte John Ruskin, sua mulher adolescente, Effi Gray, e o artista John Everett Millais. O caso repercutiu na Londres do século 19. Com Dakota Fanning.

Crianças

AÇÃO

Kit – Garota Especial

A francesa Patricia Rozema realizou nos EUA este filme sobre garota norte-americana que investiga série de crimes na cidade. Com Abigail Breslin e Julia Ormond.

HBO Family, 12H18. Colorido, 100 min.