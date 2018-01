Filmes

A Hora da Estrela

(Brasil, 1985). Dir. Suzana Amaral, com Marcélia Cartaxo, José Dumont, Tamara Taxman, Fernanda Montenegro.

Suzana Amaral é um daqueles casos de persistência. Tinha mais de 50 anos quando estreou na direção de longa com esta adaptação de Clarice Lispector. O filme foi premiado em Brasília e, em Berlim, Marcélia Cartaxo recebeu o Urso de Prata de interpretação. Suas cenas com José Dumont possuem um registro mágico, especial, e o filme todo é muito bonito, em seu mergulho intimista no universo de Macabéa, uma das mais emblemáticas criações da grande escritora. Migrante nordestina solitária na cidade grande, ela foi a primeira de uma série de personagens da cineasta cujas pequenas vidas são carregadas de dor, e silêncio. Anos depois, Suzana reencontrou este clima pungente em Uma Vida em Segredo, delicada adaptação do livro de Autran Dourado, com outra interpretação, agora de Sabrina Greve.

Canal Brasil, 0h15. Reprise, colorido, 96 min.

VEJA TAMBÉM

Johnny Guitar

Johnny Guitar. (Eua, 1954). Dir. Nicholas Ray, com Joan Crawford, Sterling Hayden, Scott Brady, Mercedes Mccambridge, Ward Bond, Ernest Borgnine.

Um western fora da curva, com um duelo entre mulheres no desfecho. E o diretor ainda reflete o clima de manipulação sob o macarthismo.

Telecine Cult, 22 h. Reprise, colorido, 110 min.

Tempo de Violência

Pulp Fiction. (Eua, 1994). Dir. Quentin Tarantino, com John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Maria De Medeiros, Bruce Willis, Tim Roth.

Tarantino fez história com seu filme sobre dois assassinos que conversam muito – mas também agem com extrema violência.

Telecine Cult, 0h10. Reprise, colorido, 154 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

SÉRIE DE TV

F is For Family

Frank Murphy imaginava ser um piloto de avião. A vida quis de outro jeito. Casado, com três filhos e um emprego o qual detesta, ele vive diariamente à beira de um ataque de nervos. Uma comédia de humor negro e piadas sagazes.

Netflix, 2015, 23 min.

AVENTURA

007 contra Spectre

A quarta aventura de Daniel Craig como James Bond é sombria e reapresenta um velho conhecido vilão da franquia do espião mais famoso do cinema.

Telecine Play, 2015, 143 min.

FICÇÃO

Interestelar

Uma fábula grandiosa dirigida Christopher Nolan sobre uma missão em busca de um planeta habitável.

HBO Go, 2014, 169 min.

DVD

Quando te Conheci

EUA, 2014. Dir. de Drake Doremus, com Kristen Stewart. Imagem. R$ 54

Na Terra futurista, em que é proibido manifestar sentimentos, uma epidemia torna as pessoas vulneráveis. Kristen Stewart, a garota da série Crepúsculo, e Nicholas Hoult apaixonam-se e resolvem fugir. Lançamento direto em DVD, sem passar pelos cinemas.

Crianças

AVENTURA

Peter Pan

A mais imprevista adaptação do personagem famoso de J.M. Barrie mostra o início da ligação do garoto com o futuro Capitão Hook/Gancho. Com Hugh Jackman e Levi Miller.

HBO Family, 18h03. Colorido, 111 min.