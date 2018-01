Depois de Horas

After Hours. (Eua, 1985.) Dir. de Martin Scorsese, com Griffin Dunne, Rosanna Arquette, Linda Fiorentino.

Scorsese ganhou o prêmio de direção (mise-en-scène), em Cannes, por este filme, feito no tempo em que era realmente bom. Griffin Dunne é o solitário que cai na noite de Nova York, atraído pela promessa de uma festa no Soho. A atração por uma mulher o leva à outra, à outra e de repente ele está preso a uma teia, num verdadeiro pesadelo. Psicanalistas gostam de dizer que é um filme masculino sobre o medo da vagina dentada, ou sobre o coito interrompido. E o elenco feminino é genial – Rosanna Arquette, Verna Bloom, Linda Fiorentino. Cada uma é melhor e mais bela que a outra. Na obra do diretor/autor, situa-se entre O Rei da Comédia e A Cor do Dinheiro. Depois de Horas é simplesmente o top de Scorsese. Um grande, imenso filme. Só como curiosidade – naquele ano, Emir Kusturica ganhou a Palma, por Quando Papai Saiu em Viagem de Negócios.

TCM, 0h30. Reprise, colorido, 97 min.

Se Nada Mais Der Certo

(Brasil, 2009.) Dir. De José Eduardo Belmonte, Com João Miguel, Cauã Reymond, Leandra Leal, Milhem Cortaz.

Jornalista com pouco dinheiro, Cauã Reymond cai na noite e também vive seu pesadelo. Belmonte é grande diretor. Está no ar, na TV, com Supermax.

Canal Brasil, 18h50. Reprise, colorido, 120 min.

Professora sem Classe

Bad Teacher (Eua, 2011.) Dir. de Jake Kasdan, com Cameron Diaz, Justin Timberlake, Lucy Punch, John Michael Higgins.

Para os padrões de Hollywood, é uma comédia bem sórdida. Professora aplica golpes para aumentar os seios e conseguir marido rico.

Fox, 1h20. Reprise, colorido, 97 min.

Streaming

INFANTIL

A História Sem Fim

O jovem Bastian pega emprestado um livro misterioso, levando-o para um mundo de fantasia. A partir daí, ele vai se encontrar com um caracol de corrida, um dragão da sorte, elfos e uma pedra ambulante.

Looke, 1984, 94 min.

DRAMA

Spotlight

Vencedor de Melhor Filme no Oscar, Spotlight acompanha uma equipe de jornalistas que está investigando crimes de pedofilia na Igreja. Indispensável.

HBO Go, 2016, 128 min.

POLICIAL

Um Crime Americano

Uma mulher aparentemente comum mantém uma jovem refém no porão de sua casa. Suspense e drama na medida certa.

Netflix, 2007, 97 min

Matheus Mans

DVD

FANTASIA

EUA, 1940. Dir. de Ben Sharpsteen, John Algar.

Disney, R$ 19,90

A Disney ‘liquida’, com montes de extras – 2 discos –, o DVD com o longa que Mário de Andrade saudou, no começo dos anos 1940, como maior filme feito até então. Biscoito finíssimo. Segmentos animados ilustram a música dos mestres. Atenção para O Aprendiz de Feiticeiro.

Crianças

AVENTURA

Voando para Casa

Garota carente convence o pai a ajudá-la na operação de devolver pássaros perdidos a seu hábitat. Carroll Ballard dirige Jeff Daniels e Anna Paquin. Um belo filme.

HBO Family, 16h27. Colorido.