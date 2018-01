A Colina Escarlate

Crimson Peak. (Eua, 2015). Dir. de Guillermo Del Toro, com Mia Wasikowska, Tom Hiddleston, Jessica Hastain.

O tributo do mexicano Del Toro ao cinema gótico tem um clima mórbido e romântico que remete a clássicos como O Morro dos Ventos Uivantes e Rebecca, a Mulher Inesquecível. Mia Wasikowska casa-se com o aristocrático Tom Hiddleston e ele a leva para o decadente castelo da família, onde Mia tromba com a irmã dele, Jessica Chastain. A casa é habitada por seres bizarros – serão produtos da alucinação da protagonista? E se tudo for um plano da dupla para matá-la e ficar com seu dinheiro? Del Toro cria um clima mágico, à altura de seus melhores filmes – A Espinha do Diabo e O Labirinto do Fauno. Ajuda muito a interpretação de Hiddleston, um ator que costuma exceder mesmo em fantasias como Thor 1 e 2, em que faz o irmão do super-herói criado por Chris Hemsworth.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Telecine Pipoca, 22h. Reprise, colorido, 119 min.

VEJA TAMBÉM

Capital Humano

Il Capitale Umano. (Itália, 2015). Dir. de Paolo Virzi, Com Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio Bentivoglio, Valeria Golino.

Ciclista é atropelado e o criminoso pertence a uma família poderosa que vai fazer tudo para eximi-lo da responsabilidade. E tudo se passa no Natal. Quanto vale a vida?

Telecine Cult, 13h40. Reprise, colorido, 111 min.

Vai Trabalhar Vagabundo

(Brasil, 1973). Dir. e Interpretação de Hugo Carvana, Com Nelson Xavier, Paulo César Pereio.

O primeiro tributo do ator e diretor Carvana ao malandro carioca é o melhor de todos. E tem a antológica partida de sinuca entre Russo e Babalu. Vencedor de vários Kikitos.

Canal Brasil, 23h30. Reprise, colorido 100 min.

Veja programação na TV aberta

Veja programação na TV fechada

Streaming

SUSPENSE

Bates Motel

Acompanha a vida de Norman Bates antes dos acontecimentos de Psicose. Mostra como ele desenvolveu seu lado psicótico e seu amor pela mãe. Indispensável para fãs do filme de Hitchcock.

Netflix, 2013, 45 min.

BIOGRAFIA

Me chama de Bruna

Série brasileira, Me Chama de Bruna acompanha a vida da ex-prostituta Bruna Surfistinha. Recém lançada, os primeiros episódios já estão disponíveis.

Fox Play, 2016, 50 min.

AVENTURA

O Último Caçador de Bruxas

O futuro da humanidade está nas mãos de Vin Diesel, um caçador de bruxas amaldiçoado a viver eternamente

Telecine Play, 2015, 106 min.

Matheus Mans

DVD

CHOCOLATE

França, 2015. Dir. de Roschdy Zem, com Omar Sy. Distribuição Califórnia. R$79,90

A vida do primeiro palhaço negro da França. Chocolate formava dupla com palhaço branco, do qual era mais ou menos o ‘escravo’ no picadeiro. O diretor Zem aproveita para discutir o racismo, que conhece, como descendente de marroquinos. Dia 19, quarta, nas lojas.

Crianças

ANIMAÇÃO

O Que Será de Nozes?

Esquilos famintos planejam roubar nozes justamente quando humanos também roubam... banco. O diretor Peter Lepeniotis inventou o filme de gângsteres infantil.

Max Up, 11h55. Reprise, colorido 100 min.