Central do Brasil

(Brasil, 1998). Dir. de Walter Salles, Com Fernanda Montenegro, Vinicius de Oliveira, Matheus Nachtergaele, Marília Pêra.

No Festival do Rio, onde a Globo Filmes homenageia os contadores de histórias do cinema brasileiros com uma vinheta em que diretores atuais comentam clássicos do passado – Júlia Rezende fala sobre Central do Brasil e diz que é o tipo de filme que almeja fazer. Histórias humanas, um cinema de ator, com emoção. Passaram-se quase 20 anos desde que Walter Salles contou a história de Dora, a escrevinhadora da Central, no Rio, que atravessa o Brasil levando o garoto Josué em sua tentativa de encontrar o pai. Um filme lindo, sobre a construção da ética. Uma grande interpretação de Fernanda Montenegro, que foi indicada para o Oscar, e perdeu. Pior para a Academia. O tempo passa e Central do Brasil só cresce, realçado pela qualidades que Júlia Rezende, a diretora de Ponte Aérea, ressalta com tanta justeza.

Canal Brasil, 12h30. Reprise, colorido, 115 min.

Inch’Allah

Inch’ Allah (Canadá/França, 2014). Dir. de Anaïs Barbeau-Lavalette, com Evelyne Brochu.

A rotina de uma médica canadense nos territórios ocupados por Israel. Raramente o cinema mostrou a região de Ramallah dessa maneira. A atriz é ótima.

Telecine Cult 20h. Reprise, colorido, 102 min.

O Poderoso Chefão

The Godfather. (Eua, 1972). Dir. de Francis Ford Coppola, com Marlon Brando, Al Pacino, Diane Keaton, James Caan.

O primeiro filme da saga que Coppola adaptou de Mario Puzzo. Uma grande lição de cinema narrativo, contando a história da luta pelo poder numa democracia étnica.

TCM 0h55. Reprise, colorido, 178 min.

Streaming

FAROESTE

Rastro de Maldade

Kurt Russel, Richard Jenkins, Patrick Wilson e Matthew Fox partem em busca de uma mulher capturada por canibais. Divertido e com toques de terror, indispensável para fãs de faroeste.

Looke, 2015, 132 Min.

DRAMA

Mais Forte que Bombas

Um viúvo e seus dois filhos tentam se reaproximar após uma tragédia familiar. Intenso e muito emocionante.

Netflix, 2016, 109 min.

SUSPENSE

Janela Indiscreta

Jeff passa o dia observando seu vizinhos pela janela para passar o tempo. As coisas mudam de figura, porém, quando ele presencia o que parece ser um assassinato.

Telecine Play, 1954, 112 min.

Matheus Mans

DVD

A Frente Fria Que a Chuva Traz

Brasil, 2016. Dir. de Neville D’Almeida. Paris, R$ 39,90.

Jovens de classe média usam laje de comunidade para uma festa regada a droga e sexo. Neville, o polêmico diretor de A Dama do Lotação e Os Sete Gatinhos, reflete sobre a promiscuidade entre o asfalto e a favela. Com Chay Suede. Nas lojas, a partir de quarta, 19.

Crianças

AÇÃO

Kingsman – Serviço Secreto

Jovem com problemas de disciplinas é salvo de virar criminoso ao ser recrutado como espião – com licença para matar? Divertido, com Colin Firth.

Telecine Pipoca, 22h. Colorido, 129 min.