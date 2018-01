A Faca na Água

Nóz W Wodzie. (Polônia, 1962). Dir. de Roman Polanski, com Jolanta Umecka, Leon Umenczyk, Zygmunt Malanowicz.

O jovem Polanski foi ator de Andrzej Wajda – os filmes vão passar na Mostra – e também já realizara curtas muito elogiados quando estreou no longa. O filme, coescrito pelo diretor com Jerzy Skolimowski, virou um dos títulos decisivos da nouvelle vague polonesa. Um casal dá carona a um jovem na estrada e o arrasta para um passeio de barco. Tudo se passa durante 24 horas, mas o mundo cabe no pequeno barco em que Polanski situa a ação. Alfred Hitchcock (Um Barco e Nove Destinos), Philip Noyce (Terror a Bordo) e JC Chandor (Até o Fim) também filmaram em barcos, mas a viagem de Polanski é única, e é especial. Por que o casal acolhe o estranho? Marido e mulher nem se falam. Cresce a tensão a bordo. Surge a faca. Polanski, aos 29 anos, já dominava seu meio de expressão. Mesmo querendo, você não vai desligar o olho do quadro e da imagem.

Telecine Cult, 10h40, reprise P&B, 101 min.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nova onda. No barco de Polanski, uma nova forma de filmar a violência

VEJA TAMBÉM

A Sogra

Monster In Law. (Eua, 2005.) Dir. de Robert Luketic, com Jane Fonda, Jennifer Lopez, Michael Vartan.

Comédia em que Jane Fonda atormenta a vida da nora, interpretada por Jennifer Lopez. O problema é que a outra não se intimida. E começa a caça ao homem. Adivinhe quem vence...

HBO Family, 12 h. reprise colorido, 101 min.

Amnésia

Amnesia. (Eua, 2001.) dir. de Christopher Nolan, com Guy Pearce, Carrie-Ann Moss.

O grande Nolan, antes do seu Batman, desconstrói a narrativa tradicional e propõe, de trás para a frente, a história de homem que foi atacado e perdeu a memória.

Telecine Cult, 18h15. reprise colorido 111 min.

Veja a programação na TV aberta

Veja a programação na TV fechada

Streaming

SÉRIE DE TV

‘Luke Cage’

Nesta terceira série da parceria entre Marvel e Netflix, o herói do título é um brutamontes indestrutível. Diante de um herói tão difícil de ser batido, o roteiro acerta ao explorar a fragilidade emocional do personagem. A trilha sonora do filme, com jazz contemporâneo e hip-hop, é impecável.

Netflix, 2016, 54 min.

DRAMA

‘Pegando Fogo’

Bradley Cooper interpreta um chef de cozinha arrogante que precisa recomeçar a carreira.

Telecine Play, 2015, 98 min.

COMÉDIA

‘Magic Mike XXL’

Os strippers comandados por Mike (Channing Tatum) estão de volta e planejam uma grande festa de aposentadoria.

HBO GO, 2015, 115 min.

Pedro Antunes

DVD

AMORES URBANOS

Brasil, 2014. dir. de Vera Egito. Lançamento: Europa

R$ 39,90

Um belo retrato da juventude paulistana pela diretora e roteirista Vera Egito. Três amigos vivem no mesmo prédio e compartilham alegrias, tristezas, decepções, planos para o futuro. Thiago Pethit, Maria Laura Nogueira e Renata Gaspar são os protagonistas.

Crianças

ANIMAÇÃO

Divertida Mente

Uma joia dos estúdios Pixar, com direção de Pete Docter e Ronaldo Del Carmen. Uma viagem pela mente de uma garota, cujos sentimentos - alegria, tristeza, raiva etc – viram cores.

Telecine Pipoca, 20h05. colorido 102 min.