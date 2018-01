O Pecado Mora ao Lado

The Seven Year Itch. (Eua, 1955.) Dir. de Billy Wilder, com Marilyn Monroe, Tom Evell, Evelyn Keyes.

Billy Wilder virou sinônimo de comédia – e Quanto Mais Quente Melhor, que ele dirigiu em 1959, com Marilyn Monroe, Jack Lemmon e Tony Curtis chegou a ser votada como melhor comédia de todos os tempos –, mas antes, no começo de sua carreira, nos anos 1940, o cineasta teve uma riquíssima fase noir. A guinada para o humor se deu nos 50, sacramentada por esse filme que analisa o comportamento do macho norte-americano. Com a família em férias, na praia, Tom Ewell não resiste à vizinha do lado, ninguém menos que MM, um ícone de sexualidade. A cena em que o vento do metrô levanta a saia da estrela e mostra sua calcinha pode parecer até banal para o público de hoje, mas há 60 e tantos anos foi uma revolução. Para refletir sobre como o mundo, e os comportamentos, mudaram.

Telecine Cult 22 h. reprise, colorido, 105 min.

Marilyn e Ton. Insinuações sexuais garantem muitas risadas

Dia de Treinamento

Training Day. (Eua, 2001.) Dir. de Antoine Fuqua, com Denzel Washington, Ethan Hawke, Eva Mendes, Snoopy Dogg.

Policial novato tem seu batismo de sangue num dia de treinamento com veterano corrupto. Denzel ganhou o Oscar. O diretor e ele fizeram Sete Homens e Um Destino, que está nos cinemas.

Space 17h35. reprise, colorido, 122 min.

Lagoa Azul

The Blue Lagoon. (Eua, 1980.) Dir. de Randal Kleiser, com Brooke Shields, Christopher Atkins.

O despertar da sexualidade de um casal de adolescentes que sobrevive a naufrágio e vai parar numa ilha deserta. Há 36 anos, muito jovem aprendeu sobre sexo aqui.

TCM 0h45. reprise, colorido, 104 min.

Streaming

ANIMAÇÃO

As aventuras de Tintim

Baseada nos quadrinhos de Hergé, a série acompanha Tintim, um repórter que vive várias aventuras ao redor do mundo ao lado de seu cão Milu. Um clássico para crianças e adultos.

Netflix, 1991, 30 min.

INFANTIL

Carrossel 2

No segundo filme da franquia, as crianças da Escola Mundial têm de lidar com o retorno dos vilões, que saíram da prisão e resolveram sequestrar Maria Joaquina.

Netflix, 2016, 90 min.

ANIMAÇÃO

A Origem dos Guardiões

Este delicado filme acompanha Papai-Noel, Coelho da Páscoa e Fada do Dente, que buscam proteger a inocência das crianças.

Telecine play, 2012, 97 min.

DVD

Apenas Duas Noites

EUA, 2014. Direção de Max Nichols. Lançamento da Paris.R$ 39,90

Garota aceita de brincadeira um encontro às cegas, que termina em sexo ruim. Mas uma nevasca força Analeigh Tipton a ficar trancada com o rapaz, o talentoso Miles Teller, de Whiplash. E não é que os dois aprendem a se conhecer? Rola uma outra noite e... Veja.

Crianças

ANIMAÇÃO

Como Treinar Seu Dragão Num mundo em que dragões são considerados inimigos dos homens, garoto treina cuspidor de fogo que não consegue voar. Clássico da DreamWorks. O dragãozinho é irresistível.

Sony 19h. reprise, colorido, 98 min.