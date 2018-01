Duelo de Titãs

Last Train From Gun Hill. (Eua, 1959). Dir. de John Sturges, com Kirk Douglas, Anthony Quinn, Carolyn Jones.

Grande diretor de westerns, Sturges talvez tenha inventado o spaghetti western com a violência e a estrutura ‘musical’ de Sete Homens e Um Destino, de 1960. Um ano antes, e de novo com Kirk Douglas – um dos protagonistas de Sem Lei, Sem Alma, de 1957 –, ele fez esse clássico que, de alguma forma, pega carona no cultuado Matar ou Morrer, de Fred Zinnemann, de 1952. Antigos parceiros, Douglas e Anthony Quinn colocam-se em campos opostos quando o primeiro, como xerife, prende o filho do segundo, que matou sua mulher índia. Quinn coloca seus sicários em campo para impedir que Douglas tome, com o prisioneiro, ‘o último trem de Gun Hill’. Um filmaço, e um grande duelo final. Ótimo programa para fãs do gênero, que também podem ver o remake (reboot?) de Sete Homens, por Antoine Fuqua, nos cinemas. Reprise, colorido, 95 min.

TCM 15h35. Reprise, colorido, 95 min.

VEJA TAMBÉM

Mia Madre

Mia Madre. (Itália, 2015.) Dir. e Interpretaçâo de Nanni Moretti, com Margheritta Muy, John Turturro.

Grande filme com o qual o ator e diretor Moretti fez o luto pela perda de sua mãe. Margheritta Buy é a diretora do filme dentro do filme, e a mãe dela está no hospital, morrendo.

Telecine Cult 12h45. Reprise, colorido, 107 min.

O Palhaço

(Brasil, 2011.) Dir. e Interpretação ee Selton Mello, com Paulo José.

Logo no segundo filme o ator Selton Mello atingiu a maturidade como diretor. O próprio Selton faz palhaço em crise, num circo decadente. Ele faz a segunda geração – Paiulo José é o pai – e se questiona.

Canal Brasil 22h. Reprise,colorido, 95 min.

Streaming

NACIONAL

Faroeste Caboclo

No dia em que a morte de Renato Russo completa 20 anos, que tal assistir ao filme que adapta uma das mais longas e bonitas letras criadas pelo antigo líder do Legião Urbana? A história de Santo Cristo em carne e osso emociona tanto quanto na canção.

Telecine Play, 2013, 108 min.

HUMOR

É o Fim

Mais uma dessas bobagens divertidas de Seth Rogen e James Franco, o longa brinca com o fim do mundo em um apocalipse que leva a vida de celebridades e outras nem tanto de forma esdrúxula.

Netiflix, 2013, 106 min.

SÉRIE DE TV

Silicon Valley

A vide de um grupo de nerds no disputado Vale do Silício.

HBO GO, 2013, 29 min.

DVD

O Escaravelho Do Diabo

Br. 2015. Dir. de Carlo Milani. Lançamento Paris, R$39,90

Mais do que dar uma chance ao belo filme adaptado do livro cultuado de Lúcia Machado de Almeida, o espectador é que se deve dar a chance de ver de uma obra injustiçada do cinema brasileiro. É um infanto-juvenil sobre garoto que investiga crimes. Chega às lojas nesta semana.

Crianças

ANIMAÇÃO

Kung Fu Panda 2

No segundeo filme da série, Po protege o Vale da Paz com seus mestres amigos (Shifu, Tigresa, Macaco etc), mas surge um novo e implacável inimigo tentando acabar com o kung fu.

Sony 19h. Reprise, colorido, 95 min.