O Homem dos Olhos Frios

The Tin Star. (Eua, 1957.) Dir. de Anthony Mann, com Henry Fonda, Anthony Perkins, Betsy Palmer.

Para críticos como o francês Bertrand Tavernier – coautor, com Jean Pierre Coursodon, da grande História do Cinema Norte-americano –, o aporte de Anthony Mann ao western representa o que de mais puro se fez no gênero. A série do diretor com James Stewart é objeto de adoração, mas Mann ainda fez esse aqui com Henry Fonda como caçador de recompensas contratado por um jovem xerife – Tony Perkins, na fase pré-Psicose – para ajudá-lo a colocar ordem em uma pequena cidade. O confronto entre os dois termina sendo incontornável, em uma época em que os mitos começavam a ser contestados, como indica o título original, Estrela de Lata. A cena inicial, com a chegada de Fonda, é insuperável. Mann, que já se exercitara no noir e faria épicos de gênio nos anos 1960, é daqueles autores aos quais é preciso voltar, sempre.

Telecine Cult 20h10. Reprise, P&B, 93 min.

Capitalismo Selvagem

(Brasil, 1993.) Dir. de André Klotzel, Com Fernanda Torres, José Mayer, Marisa Orth, Marcelo Tas.

A repórter Fernanda Torres se envolve com o dono de uma mineradora, mas a ética profissional a leva a denunciar a empresa que está se apossando de terras dos índios.

Canal Brasil 13h30. Reprise, colorido, 99 min.

Nascido para Matar

Full Metal Jacket. (Eua, 1987.) Dir. De Stanley Kubrick, Com Matthew Modine, Vincent D’onofrio, R. Lee Ermey.

A preparação de um recruta para combater no Vietnã e a guerra. Atenção para a identidade do sniper (o atirador solitário). Como todo Kubrick, esse é grande.

TCM 1h20> Reprise, colorido, 118 min.

DRAMA

The Leftovers

Um drama enigmático em que 2% da população desaparece de forma repentina e sem qualquer explicação. A partir daí, o mundo inteiro tenta lidar com esta situação improvável.

HBO Go, 2014, 60 min.

POLICIAL

El Marginal

Um ex-policial é infiltrado em uma penitenciária para investigar um sequestro. Porém, ele precisará evitar que uma facção de detentos descubra sua identidade.

Netflix, 2016, 60 min.

DRAMA

Perdido em Marte

Matt Damon fica perdido em Marte após sua equipe, que estava explorando o planeta vermelho, sofrer com uma tempestade. Angustiante.

Telecine Play, 2015, 144 min.

Cavalos Selvagens

EUA, 2015. Dir. e interpretação de Robert Duvall. Universal. R$ 47,90.

Western contemporâneo com elenco forte – o ator e diretor Robert Duvall, James Franco, Josh Hartnett. Menino desaparece na propriedade de estancieiro muito rico. Parente pobre investiga e passa a correr risco. Algo de podre está sendo escondido pela família.

ANIMAÇÃO

O Conto da Princesa Kaguya

Baseada numa história tradicional japonesa, sobre bebê encontrado num tronco de bambu, a animação dos estúdios Ghibli tem direção de Isao Takahata

Telecine Cult 16h10. Reprise, col., 137 min.