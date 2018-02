Assinantes da TV Dish perdem acesso a séries como 'Mad Men'

A Dish vai substituir os canais IFC, WE e AMC com HDNet, HDNet Movies e canais de estilo, deixando os seus 14 milhões de assinantes impedidos de assistir a programas de TV como "Mad Men" e "The Walking Dead".

A companhia disse que notificou a AMC Networks no início deste ano de sua decisão de não renovar seu contrato, devido aos altos custos dos canais em relação à relativamente baixa audiência.

A companhia AT&T disse na quarta-feira que a AMC está argumentando contra ela sobre os aumentos das taxas, que poderiam excluir os clientes de televisão da AT&T de assistir à estreia da temporada da série de sucesso "Breaking Bad".

AT&T disse que a AMC está exigindo "aumentos excessivos das taxas" para renovar o seu contrato de TV U-verse.

A Dish Networks disse que AMC desvalorizou a sua programação, tornando alguns de seus shows populares disponíveis na internet através do iTunes, da Apple, do Netflix e da Amazon.com.

"A AMC Networks nos obriga a levar os canais de baixa classificação como IFC e WE para acessar alguns programas populares. A matemática é simples: não é um bom valor para nossos clientes", disse o vice-presidente sênior de programação para empresa de TV por satélite, Dave Shull, em comunicado.

As duas empresas também estão brigando em um processo que dura há quatro anos.

A Dish está sendo processada em uma ação judicial por quebra de contrato pela AMC Networks, que está pedindo 2,5 bilhões dólares em danos.

(Reportagem de Supantha Mukherjee, em Bangalore)