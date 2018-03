Enquanto isso, aqui na Terra do centro onde a Vontade do Altíssimo é conhecida, centro esse conhecido por Shambala, ouviu-se a frase: "Chegou a hora!" Imediatamente, do centro que chamamos de Fraternidade Branca a reposta veio: "Pai, que se faça a tua Vontade!" Só falta nossa espécie humana, o terceiro centro de distribuição de Vida, responder ao apelo devidamente, elevando o clamor: "Que o Cristo reapareça entre nós!" Aos poucos, esse clamor acontece, mas não como se poderia supor, através de orações lamurientas. Nossa resposta depende de fazermos nascer a Vida Una em nossos corações, pois antes que o Emissário Estelar ande entre nós mais uma vez, ele ou ela terá de nascer em cada um dos corações humanos. Assim são as coisas.

Áries 21/3 a 20/4

Muitas coisas poderiam ser feitas, mas o momento requer que você se concentre em algumas poucas, de modo que tudo seja mais firme e concreto. Idealizar será sempre muito bom, mas o momento atual é de espírito prático.

Touro 21/4 a 20/5

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Colocar a criatividade para funcionar significa desejar ser original. Atrever-se a tanto implica errar de vez em quando. Porém, os erros não garantem que você esteja usando a criatividade. Cuide para não se confundir no caminho.

Gêmeos 21/5 a 20/6

Receber ordens não parece tão bom quanto dá-las. Porém, há um tempo certo para cada coisa e enquanto você não tiver conquistado sabedoria suficiente para dar ordens eficientes, melhor será seguir as de quem tiver maior clareza.

Câncer 21/6 a 21/7

Algo mudará de forma consistente no mundo quando as pessoas entenderem que suas vidas particulares fazem parte de uma vida maior, a vida de toda a espécie humana, a qual, por sua vez, faz parte de outra vida ainda maior.

Leão 22/7 a 22/8

Quem não perdoar receberá o castigo, porque nunca houve culpados e vítimas, apenas responsáveis que não tiveram coragem para assumir as coisas pelos seus verdadeiros nomes. Nada pode ser oculto ao olho inteligente do Universo.

Virgem 23/8 a 22/9

Empreender novos caminhos será sempre a oportunidade de você se reinventar, o que viria a calhar. É que você precisa pensar na vida com mais amor e menos esperteza. O amor inclui pessoas, a esperteza restringe os relacionamentos.

Libra 23/9 a 22/10

A tensão e a incerteza permanecerão em alta até o momento em que você decidir ir além, reinventando a cena toda e seu papel nos relacionamentos. Nada obriga sua alma a continuar insistindo numa normalidade que não existe mais.

Escorpião 23/10 a 21/11

Cada coisa em seu devido lugar e um lugar certo para cada coisa. Este é um momento de paz e harmonia. A própria natureza desta temporada é fugaz, porque só se sustenta quanto você for capaz de sustentá-la.

Sagitário 22/11 a 21/12

Nutra seus ideais em silêncio, porque comentá-los os tornaria frágeis. O silêncio ajudará a concentrar a energia que, com o tempo, se transformará em ação eficiente que arranque os ideais do abstrato e os torne concretos.

Capricórnio 22/12 a 20/1

Experimente, crie algo novo em você. Este é um momento que pode dar bons frutos, mas só se você ousar experimentar algum tipo de atitude nova, uma que não esteja de acordo com o desempenho clássico de comportamento.

Aquário 21/1 a 19/2

A conclusão de certos assuntos iniciará uma série nova de acontecimentos. Assim são as coisas por aqui, não há descanso para a alma humana, quando algo termina é porque imediatamente outro assunto novo vai começar.

Peixes 20/2 a 20/3

Ao longo do tempo sua alma foi sistematicamente afastada da perspectiva de existir numa dimensão leve e alegre para adentrar-se no terreno pegajoso das preocupações, as quais, supostamente, fazem de alguém um ser humano adulto.