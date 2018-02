Assim caminha nossa humanidade! Data estelar: Sol e Saturno em trígono, Mercúrio começa a retrogradar; a Lua Cheia será Vazia até as 15h42, horário de verão de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra a alma humana sente que tudo é difícil e complicado, mas isso só acontece porque ela decide perder-se em raciocínios complicados que não levam a nada, a não ser ao desânimo. Como se pode ajudar uma humanidade que se dirige ao abismo? Não se pode! A humanidade que pode ser ajudada está ocupada ajudando seus semelhantes. Isso é assim porque a ajuda é uma das manifestações da circulação infinita de Vida, que é o próprio Universo. O estado de desânimo e desespero em que os humanos se metem, porque assim o decidem, é resultado de deixarem de prestar ajuda quando esta é requerida, teimando em dar prosseguimento a projetos egoístas, fora de hora e lugar certos. Assim caminha nossa humanidade! Áries 21/3 a 20/4 Só com muita fé daria para seguir em frente com alegria e leveza, só com muita fé. A fé não é mero esforço de acreditar em que o melhor aconteceria. O entusiasmo que a fé provoca é a prova de que a alma sabe o que a razão desconhece. Touro 21/4 a 20/5 É normal as pessoas culparem as outras como se a responsabilidade de agirem desse ou daquele jeito fosse de outrem. Ninguém é marionete, todos os humanos são livres e decidem a orientação que seus passos seguirão. Gêmeos 21/5 a 20/6 Sorte é questão de coincidência. Coincidir de você estar presente no lugar certo, na hora certa. Esse tipo de coincidência não pode ser programado, daí o caráter caprichoso com que é tratada a sorte em nossa civilização. Câncer 21/6 a 21/7 Muitas coisas que eram boas no passado deixaram de sê-lo no presente, não porque tenham mudado na essência, mas porque todos existimos num momento da história muito diferente de tudo que conhecemos. Transformar-se é urgente! Leão 22/7 a 22/8 Você estará em paz na mesma medida em que fizer de tudo para melhorar seus relacionamentos, cedendo mais e exigindo menos. Dar o braço a torcer não pareceria algo bom, mas considerando que todas as dificuldades derivam da teimosia... Virgem 23/8 a 22/9 Observe sua presença com interesse, descobrindo em sua própria respiração o milagre da vida. É ou não é maravilhoso que exista vida num planeta que é mero ponto de luz perdido no infinito Universo? Você faz parte desse milagre. Libra 23/9 a 22/10 A graça e leveza parecem atitudes superficiais aos olhos de pessoas severas. Mal sabem elas que essas atitudes são sábias e amorosas e que, ao contrário do que parece, promovem maior circulação de Vida e Amor. Escorpião 23/10 a 21/11 A agressividade é uma forma de mascarar a fraqueza. É como se gritando a alma desejasse colocar distância das pessoas e situações que teme. Por isso, se quiser demonstrar força, encontre uma maneira mais eficiente de fazê-lo. Sagitário 22/11 a 21/12 Ninguém pode se gabar de ser legítimo quando, de fato, desconhece a si mesmo. Só as raras pessoas que realmente se conhecem é que podem se gabar de legítimas, mas justamente são elas as que não se gabam de coisa nenhuma. Capricórnio 22/12 a 20/1 Só o perdão melhora os relacionamentos humanos. Porém, poucas são as pessoas que têm brilho e força suficientes para perdoar verdadeiramente, do fundo do coração. Elas são as únicas pessoas que se podem declarar livres. Aquário 21/1 a 19/2 Sua força não se prova pela teimosia. Pelo contrário, é através da teimosia que a força de suas opiniões e princípios se enfraquece. Sua força se demonstra através da persistência, a qual não deve ser confundida com a teimosia. Peixes 20/2 a 20/3 Muitas dúvidas, muitas mesmo! Porém, se você compreender a verdadeira natureza das dúvidas, estas deixarão de ser mortificações e se converterão em alimento de raciocínios claros e sintéticos. Faça amizade com as dúvidas, então!