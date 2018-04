Assanhamento em prosa e verso

Por mais que se diga que a TV aberta precisa sair da mesmice, as experiências radicais correm sempre grande risco de se transformar em fracassos de audiência. O diretor Jorge Furtado mostra, entretanto, que se pode combinar pesquisa de novas linguagens e entretenimento puro. Neste sentido, nenhum exemplo pode ser melhor do que Decamerão - A Comédia do Sexo, série de quatro capítulos que estreia na Globo na próxima sexta-feira (31), às 23 horas.

Veja também:

'A poesia é decantada em nós'

Num momento em que os reality shows se multiplicam, a série se volta à comédia dell?arte italiana para contar uma história que envolve sete personagens arquétipos em sexo e humor, interpretados em verso.

"A gente trabalha com a comédia dell?arte usando uma interpretação próxima das chanchadas, e essa soma é fantástica. Sem falar que a trupe é muito louca", define Drica Moraes, nos bastidores de gravação visitados pelo Estado em maio. Ela é Tessa, a criada que movimenta a trama, no melhor estilo Molière. "Os criados são deliciosos, porque é uma gente que se diverte com muito pouco. Estão sempre tramando e se dando mal, mas sem ligar muito para isso."

O piloto da série foi ao ar em 2 de janeiro, como um dos especiais de fim de ano da emissora. Agradou tanto - obteve 29 pontos no Ibope - que inicia agora uma primeira temporada, já com grande de chance de repetir a dose no ano que vem.

A boa aceitação é creditada à produção bem cuidada, de texto especial e captação em película 16mm, e principalmente ao elenco. Além de Drica, a série tem Deborah Secco (Monna), Lázaro Ramos (Maseto), Matheus Nachtergaele (Tofano), Leandra Leal (Isabel), Daniel de Oliveira (Filipinho) e Edmilson Barros (Calandrino).

A ação se passa num período não definido, que pode ser localizado numa época pouco antes da invenção da luz elétrica. "É o há muito tempo num país distante", resume Jorge Furtado, que escreveu o roteiro baseado na coletânea de histórias do Decamerão, de Giovanni Boccaccio. "São histórias de muito humor e erotismo, envolvidas em muitos truques e artimanhas."

De passagem por um povoado, Maseto, um andarilho, se faz passar por padre e acaba caindo de amores por Monna, moça que está presa a um casamento por interesse, com Tofano. Antes obrigado a se casar para receber uma herança, Tofano se vê apaixonado pela mulher, o que o torna muito ciumento. Prato cheio para Tessa e Calandrino, casal de criados que tira vantagens das fragilidades alheias.

Numa história cheia de mal-entendidos, Monna acha que seu amor é impossível, justamente por pensar que Maseto é padre. "Ele não vai mais embora porque se apaixonou pela Monna", conta Lázaro. "É um safado, mas sabe que eu acho que ele tem bons conselhos e daria um bom padre?"