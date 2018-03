Ashton Kutcher vence 'guerra do Twitter' contra a CNN

Kutcher havia desafiado a CNN no começo da semana dizendo que seria ele, e não o canal de notícias, o primeiro a angariar 1 milhão de seguidores no Twitter. Na sexta-feira ele alcançou a marca, superando por pouco a CNN, que atingiu 1 milhão de seguidores 30 minutos depois.

Também na sexta-feira, outra notícia relativa à rede de microblogs foi a primeira mensagem de Oprah: "Me sinto realmente no século 21", escreveu ela.

O Twitter é uma ferramenta da Internet que permite aos usuários enviar mensagens curtas para telas de computador ou celulares -- e o conteúdo podem ser notícias urgentes ou simples banalidades.

"Ele definitivamente tem seus detratores", disse Karen North, diretora do programa Annenberg sobre comunidades on-line da Universidade do Sul da Califórnia. "Os detratores são as pessoas que acham simplesmente ridículo que as pessoas estejam dizendo coisas como 'acabo de comer um taco'."

O Twitter foi criado em 2006 por uma empresa de San Francisco, mas só decolou de vez nos EUA nos últimos meses, quando ganhou adesões de estrelas de Hollywood e políticos.

O presidente Barack Obama usou o serviço durante sua campanha eleitoral, e celebridades como o jogador de basquete Shaquille O'Neal e a cantora Britney Spears também aderiram.

O Twitter não divulga o número de usuários que possui, mas o analista Jeremiah Owyang, da empresa Forrester Research, estima que já sejam 5 milhões, o que faz dele a rede social que mais cresce na Internet. O Facebook, mais tradicional, atingiu recentemente 200 milhões de usuários.

Uma mensagem do Twitter pode ter no máximo 140 caracteres, mas pode conter um link para outro site. Na sexta-feira, por exemplo, a página de Kutcher no Twitter tinha um link para uma entidade que combate a malária.

Kutcher, 31 anos, casado com a atriz Demi Moore, havia prometido comprar 10 mil telas antimosquito para serem doadas a países pobres caso vencesse a CNN na disputa. O canal havia feito uma promessa idêntica.

Oprah entrou na "briga" prometendo 20 mil mosquiteiros, e na sexta-feira recebeu em seu programa o executivo-chefe do Twitter, Evan Williams, para lhe ensinar a usar o programa. Oito horas depois de enviar sua primeira mensagem, ela já tinha 166 mil seguidores.

Embora a empresa Twitter ainda não dê lucro, seus usuários já estão capitalizando. "Seja você fã da Oprah ou não, o fato é que a Oprah pode ensinar muita gente sobre tópicos importantes, e agora ela tem um novo meio para isso", disse North.

(Reportagem de Alex Dobuzinskis)