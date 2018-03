Ashton Kutcher pode receber US$ 1 milhão por episódio de série

Para continuar dando vida a um dos protagonistas da série Two and a Half Men, o ator Ashton Kutcher poderá receber um cachê de mais de US$ 1 milhão por episódio. Segundo o site americano Deadline, Kutcher e a emissora de televisão americana CBS devem entrar em acordo e anunciar a renovação do contrato em algumas semanas.

A negociação, ainda segundo o site, é dada como certa. Além de o ator já ter manifestado vontade de continuar atuando em Two and Half Men, a CBS considera a série uma peça importante para o seu plano de expansão daa presença de comédias na emissora.

Aqui no Brasil, Two and Half Men é exibida no canal a cabo Warner.