Ashton Kutcher faz piada com rua alagada em São Paulo

O ator Ashton Kutcher fez piada do alagamento que presenciou na tarde desta segunda-feira, 23, em São Paulo. O astro da atual temporada de Two and a Half Men publicou em seu perfil no Twitter uma foto em que simula estar surfando na rua em meio a enxurrada.

Contratado pela grife Colcci, Kutcher está no Brasil para a São Paulo Fashion Week.

Apesar de não entrar na passarela, ele assistiu ao desfile na primeira fila, provocando alvoroço. Kutcher deve fazer uma sessão de fotos para a marca nesta terça-feira em Campinas.

Recém-separado da atriz Demi Moore, o ator enfrenta críticas por sua atuação em Two and a Half Men, onde substitui Charlie Sheen, depois dos registros de queda de audiência da série.