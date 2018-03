Ashton Kutcher e John Cryer se beijam em 'Two and a Half Men'

Ashton Kutcher e John Cryer protagonizarão uma cena de beijo na série 'Two and a Half Men'. No novo episódio, os personagens Walden e Alan estão em um bar gay e tentam provar para um casal de lésbicas que são homossexuais.

A nona temporada, pela primeira vez sem Charlie Sheen, estreou nos Estados Unidos em setembro. Apesar do recorde de audiência na estréia de Ashton Kutcher, com 28 milhões de espectadores, os números começam a se estabilizar. O último episódio, da semana passada, registrou 14,9 milhões.

No último domingo, 23, Charlie Sheen comentou sobre a atuação de Kutcher à revista Holywood Reporter. "Ele está fazendo o melhor que pode. Eu não acho que o papel está amaldiçoado, mas estou muito decepcionado com a forma como eles estão lidando com o que eu deixei para trás", declarou. Sheen foi demitido da atração em março deste ano depois de dirigir ofensas ao criador da série, Chuck Lorre.

A nona temporada da série estreia dia 9 de novembro, às 20h, no canal pago Warner Channel.