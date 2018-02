Ashton Kutcher aparece em anúncio de 'Two and a Half Men'

SÃO PAULO - Foi divulgado nesta terça-feira, 19, o primeiro anúncio de Two and a Half Men com Ashton Kutcher. O cartaz traz os atores Jon Cryer (Alan) e Angus T. Jones (Jake) e o substituto de Charlie Sheen (demitido em março por problemas de conduta e desavença com o produtor da série, Chuck Lorre).

A série está indo para a sua nona temporada e ainda não se sabe exatamente como será o papel de Ashton Kutcher. Já o personagem de Charlie Sheen morrerá em um acidente trágico no começo da nova temporada.

Em comunicado oficial sobre a contratação de Ashton, Chuck Lorre disse apenas que "nós somos tão sortudos por ter alguém tão talentoso, divertido e marcante como Ashton se juntando à nossa família".

A primeira temporada renovada de Two and a Half Men estreia em 19 de setembro na rede de TV norte-americana CBS. No Brasil, o programa é exibido pelo canal à cabo Warner e pelo SBT, com o título Dois Homens e Meio.

Charlie Sheen também estreia nova série, Anger Management, baseada no filme Tratamento de Choque. A estreia está prevista para setembro do ano que vem.