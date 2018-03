As 'twistorias' de Rosana Hermann

Notória entusiasta do mundo hi-tech, a apresentadora Rosana Hermann sempre está testando as novidades do mundo digital. Sua mais nova experiência é o twistorias (www.youtube.com/user/twistorias). Em 140 episódios, uma referência ao famoso limite de 140 caracteres por post, ela seleciona textos de dentro do microblog e cria daí um pequeno conto narrado - algo que ela já havia feito com comunidades do Orkut no premiado curta O Nome Já Diz. Cada edição é temática, como "mãe", "urucubaca" e "filosofia". O resultado é divertido, pois grande parte do material recolhido é de reclamações dos usuários do site.3