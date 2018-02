As primeiras provas da próxima novela das 9 da Globo, 'Velho Chico', com novas apostas Eis as primeiras imagens das provas de roupa que o diretor Luiz Fernando Carvalho fez para Velho Chico, próxima novela das 9. Na primeira imagem, Selma Egrey contracena com Flávio Machado, ator de teatro de produções relevantes, como Incêndios. Ele é uma das novas apostas do diretor na produção que vem aí, assim como Larissa Góes e Lucy Alves, vistas na foto a seguir. Larissa e Lucy farão a mesma personagem, Elisa, na 1.ª e na 2.ª fase da novela. “A Larissa, estou lançando depois de muitos testes realizados no Nordeste. É uma jovem atriz de teatro de Fortaleza”, explica Luiz Fernando Carvalho. “Lucy era aquela sanfoneira do The Voice, que fez um teste excepcional para Dois Irmãos,mas não havia um personagem específico para seu tipo na minissérie. Agora ele existe!”, conclui. Chega a 400 o número de demitidos na Record, apesar do bom saldo deixado por Os Dez Mandamentos. Como as novelas passam a ser terceirizadas, espera-se que metade desse pessoal seja aproveitado em novas produções. E o final de ‘Os Dez Mandamentos’, ontem, foi bem no Ibope, mas não voltou a render liderança para a Record em São Paulo, onde o placar de Moisés ficou em 22,5 de média, ante 23,8 da Globo. Alexandre Herchcovitch vai costurar roupas em lugares inusitados, por oito episódios. Assim reza a ideia de Corre e Costura, reality produzido pela Conspiração para o grupo FOX.