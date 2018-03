As derradeiras aventuras da 'Grande Família' são lançadas em DVD

Segundo Guta Stresser, o segredo da longevidade do seriado foi justamente o de não ter uma fórmula fixa. "A gente deixava surpreender pelas próprias mudanças que o tempo impõe e pela constante renovação na autoria dos textos", comenta. Ela também não viu como ponto final o último episódio, abrindo uma possibilidade de A Grande Família retornar, ainda que de forma especial. "Teríamos o maior prazer em nos reunir para um projeto pontual, como um filme ou um especial. Certamente esse tema é inesgotável, então quem sabe um remake com outros atores no futuro?".

Sobre essa possibilidade (da qual discorda) e também sobre os motivos que explicam o sucesso da série, o roteirista Claudio Paiva, que coordenava o texto final, respondeu, por e-mail, as seguintes perguntas.

Quais as qualidades do seriado que mais agradaram ao público a fim de mantê-lo no ar durante tanto tempo?

Histórias em torno de um núcleo familiar, onde os conflitos são resolvidos sob a ótica do afeto, tem um apelo muito forte para as pessoas. Quem não gostaria de ter uma família que lhe ajudasse quando os problemas aparecem?

Com exceção de algumas malandragens do Agostinho, os membros da família apresentavam bons exemplos de conduta. Com os vilões muitas vezes dominando a dramaturgia da TV hoje em dia, era isso que cativava o público?

Não acredito nisso, não. Agostinho era um vilão e era adorado pelo público. As pessoas se identificam com os heróis, mas também veem suas falhas nos vilões.

Nenê e Lineu se separaram durante uma temporada e muita gente não aprovou a crise. O roteiro podia falar sobre tudo ou alguns temas sofriam rejeição?

Foram 14 anos no ar e não dá para acertar tudo. É claro que algumas histórias eram mais queridas e outras, nem tanto.

Você vê a possibilidade de A Grande Família voltar no futuro? Afinal, essa formação já foi um resgate de um programa dos anos 1970 e a família é um tema sempre presente, não?

A Grande Família voltou na hora certa porque o País vivia um momento otimista. Lineu era um funcionário público honesto. Nesses 14 anos, as coisas mudaram muito. Não acho que hoje em dia, do jeito que andam as coisas, um núcleo familiar seja a melhor plataforma para se contar uma história.