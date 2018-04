As boas da temporada Tributo: Na semana que antecede o Dia dos Pais, a Eldorado FM (92,9) apresenta a Faixa das Três Especial Dia dos Pais, de segunda a sexta, às 15 horas. Começa amanhã, com Caixa Acústica. Na terça tem O Programador Sou Eu, quarta, Eldorado Esporte Aventura, quinta, O programador Sou Eu, e sexta, Sala 1. Moda com Lilian Pacce: Apresentadora do canal pago GNT, a jornalista, colaboradora de O Estado de S. Paulo, faz comentários diários na Eldorado FM sobre novidades e tendências do mundo da moda. Anote aí os horários: 11h30 e 17h40. E fique por dentro desse universo.