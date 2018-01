As aventuras da turma do 'Sítio do Picapau Amarelo'

Outros derivados da bem-sucedida obra do escritor Monteiro Lobato, os desenhos inspirados no Sítio do Picapau Amarelo foram compilados em um segundo volume, que acaba de ser lançado em DVD com o nome de Sítio do Picapau Amarelo - Quitutes da Tia Nastácia. O título reúne os clássicos personagens criados por Lobato em seis episódios curtos, com cerca de dez minutos cada: O Amigo Invisível; O Bolo da Tia Nastácia; A Dieta do Rabicó; A Fábula de Tia Nastácia; A Marquesa de Rabicó; e Uma Boneca sem Paciência.

Na série animada, que começou a ser exibida em 2012, Emília continua a ser aquela boneca de pano irrequieta e divertida. Narizinho mantém a doçura enquanto Pedrinho, a curiosidade de sempre. A meiga Dona Benta, avó de Narizinho e Pedrinho, ainda entretém as crianças com a leitura de histórias extraordinárias - e, vez por outra, precisa tirá-las de grandes enrascadas. Enquanto isso, Tia Nastácia dedica-se a preparar delícias em sua cozinha - onde, aliás, boa parte das histórias de Quitutes da Tia Nastácia se concentra ou passa por lá.

Com adaptação de Rodrigo Castilho, direção de Humberto Avelar e direção musical de André Mehmari, Sítio do Picapau Amarelo, o desenho, tem antecessores de sucesso na TV, que marcaram gerações mais antigas. O seriado infantil, exibido pela Globo entre os anos 1970 e 1980, foi um marco na televisão com Zilka Salaberry, entre outros no elenco. O programa ganhou versão atualizada na emissora, entre 2001 e 2007. Em comum entre o desenho e as séries de TV, além dos queridos personagens de Lobato? O tema de abertura e encerramento, a cargo de Gilberto Gil.