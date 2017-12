Artistas repercutem a morte do ator Umberto Magnani

O ator Umberto Magnani Netto, de 75 anos, morreu nesta quarta-feira (27) no Rio. Ele estava internado no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, desde segunda-feira, 25, após sofrer um acidente vascular encefálico quando se preparava para gravação de cenas da novela 'Velho Chico', da Globo, na qual interpretava Padre Romão. No mesmo dia, ele comemorava o aniversário de 75 anos.

Alguns artistas repercutiram a morte do ator. "Com o coração despedaçado te digo até breve meu veio, Umberto Magnani!", disse a atriz Fabiula Nascimento em sua conta no Instagram. "Meu mestre se foi. Estou muito triste", lamentou a atriz Lília Cabral no Twitter. "Um coração doce. Que você tenha um voo lindo, suave, carregado do amor que vc plantou. Beijo. Até", escreveu a atriz Carolina Dieckman em seu Instagram.

Repercussão

Fabiula Nascimento

"Com o coração despedaçado te digo até breve meu veio, Umberto Magnani!"

Dan Stulbach

"Umberto Magnani. Grande ator e amigo. Papos, risadas e histórias que vou lembrar para sempre. Enorme carinho. Obrigado"

Lília Cabral

"Meu mestre se foi. Estou muito triste"

Leona Cavalli

"Ontem cheguei no hotel onde fico quando estou gravando e lembrei do querido Umberto Magnani, que sempre encontrava no jantar. Não sabia do AVC. E agora soube de sua passagem. Um grande ator e ser humano, que vá em paz e continue iluminando os caminhos por onde for. Bravo!!!"

Carolina Dieckman

"Um coração doce. Muito. que você tenha um voo lindo, suave, carregado do amor que vc plantou. Beijo. Até"

Carol Castro

"O magnânimo Magnani foi chamado lá em cima. Que a sua passagem seja de muita luz! É muito triste pra gente que fica aqui e ainda não entende certas coisas. Mas Deus quis assim e que assim seja. Conforto e sabedoria para a família. Fica a eterna admiração, a saudade e o respeito por esse ser maravilhoso que brilhou nessa terra"

Renato Góes

"Minha mãe dizia que antes de um espírito de luz subir aos céus, ele não virava estrela como todos os outros, ele virava chuva, pra derramar sobre nós tudo que ele tinha de melhor." - Padre Romão. Seu Beto!!" Deus é tão bom que eu tive a oportunidade de viver um dos momentos mais especiais da minha vida ao seu lado. Fica com Deus"