Artistas e colegas prestam homenagem a Roberto Talma nas redes sociais

Artistas e colegas lamentam nas redes sociais a morte do diretor Roberto Talma, na madrugada desta quinta-feira, 23. O produtor da TV Globo tinha 65 anos e estava internado desde março em um hospital, no Rio de Janeiro.

"Gerações de profissionais passaram por ele, e todos são gratos, como eu. Era um homem que mandava flores quando gostava dos capítulos", escreveu o escritor Walcyr Carrasco em seu perfil no Twitter.

Pelo Facebook, a apresentadora Xuxa postou uma foto com o diretor. "Meu 'gordinho', descanse. A saudade é enorme e será sempre", publicou. O apresentador Luciano Huck também prestou homenagem na rede social. "Mas sua história e sua obra ficam como importante legado para todos que gostam ou trabalham com comunicação, idéias e conteúdo. Vai em paz, Talma querido."

No Instagram, a cantora Preta Gil lembrou da amizade de Talma com sua família e das experiências de trabalhar ao lado do diretor. "Devo a você muito do que sou hoje! Te amo pra sempre! Descanse em paz, meu guerreiro!" Daniela Mercury também publicou uma foto do produtor em seu perfil na rede social. "Amigo, nunca vou te esquecer."

A escritora Gloria Perez publicou no Twitter: "Talma era todo coração. Estou sem palavras!" O jornalista Xico Sá também lamentou: "Queridíssimo Roberto Talma, meu velho, gracias pelos momentos que tive a sorte de conviver contigo."