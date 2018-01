Artistas e colegas lamentam a morte da atriz Marcia Cabrita

A atriz Marcia Cabrita morreu nesta sexta-feira, 10, aos 53 anos, em decorrência do agravamento de um câncer de ovário.

Nas redes sociais, colegas, artistas e profissionais da TV e do cinema lamentaram a perda da humorista, considerada talentosa em todas as plataformas que atuou, do teatro à televisão. Veja a repercussão:

Marcia Cabrita querida, depois com calma eu prometo escrever mais sobre você. Agora eu só choro!Pessoas como vc, deveriam ficar pra sempre! Descanse em Paz, alegria de viver! Força Manú e a todos familiares. ❤️ Uma publicação compartilhada por Gorete Milagres & Filomena (@goretemilagres) em Nov 10, 2017 às 12:50 PST

Não conheci Marcia Cabrita pessoalmente, mas sempre gostei muito do astral dela!! Descansa em paz! E força pra família! #RIP — Snap glendakozlowski (@glendakozlowski) 10 de novembro de 2017

Notícia triste! A incrível atriz Márcia Cabrita nos deixou, aos 53 anos, nesta sexta-feira. Ela lutava desde 2010 contra um câncer no ovário . Recentemente, ela precisou sair da novela Novo Mundo para tratar a doença que se agravou. Que Deus conforte a família nesse momento difícil #RIP #descanseempaz Uma publicação compartilhada por Hugo Gloss (@hugogloss) em Nov 10, 2017 às 3:24 PST

Meus sentimentos aos familiares da querida atriz e humorista Marcia Cabrita — BUCHECHA (@BuchechaOficial) 10 de novembro de 2017