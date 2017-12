Artesanato em madeira estampa abertura de 'Velho Chico"

Sem Dona Nenê. Lembra do Seu Beiçola, de A Grande Família? Marcos Oliveira participa de 2 episódios da 2ª temporada de Os Suburbanos, comédia com Rodrigo Sant’Anna no Multishow. Ele é o síndico do condomínio para onde Jeffinho do Pagode se muda, na Barra. Estreia dia 7/4.

Depois de muita fonoaudiologia para neutralizar seu sotaque lusitano, o ator Ricardo Pereira voltará a falar com acento da terra natal em Liberdade Liberdade, próxima novela das onze. Sua pronúncia virá com as vogais mais abertas, à moda dos portugueses que vivem no Brasil.

A trama de Mário Teixeira tem argumento de Márcia Prates e é livremente inspirada no livro Joaquina, Filha do Tiradentes, de Maria José de Queiroz, da Editora Topbooks.

Aliás, a 4ª capa do livro traz um poema inédito de Carlos Drummond de Andrade, escrito em 1986, após ler o romance da amiga e conterrânea Maria José, doutora em Letras pela UFMG.

Autor de ‘A Elite da Tropa’, que deu origem ao filme Tropa de Elite, Luiz Eduardo Soares tem uma nova série policial na gaveta: 'Enquanto Anoitece', em 13 episódios, está nas mãos da Formata, nova produtora de Daniela Busolli – ex-Frementle –, que negocia canal de exibição para o projeto.

'Liberté, Egalité, Rivalité’ é o título da série que a Netflix vem produzindo na França, para este ano, com Gérard Depardieu. Numa vinheta feita para divulgar o programa, uma bandeira da França afunda nas águas do Rio Sena.

A Fox só poderá promover a estreia do seriado A Garota da Moto depois que o 14º episódio já tiver sido exibido pelo SBT – que só deve lançar o produto após maio. Essa é a janela a ser respeitada na coprodução com o canal aberto.

A programadora contribuiu com 27% dos custos do seriado, por meio do Artigo 39, que destina uma taxa devida de impostos para produções nacionais. O programa, produzido pela Mixer, também tem dinheiro do Fundo Setorial de Audiovisual (FSA).

Uma sátira a novelas entrará no ar em breve, pelo Galo Frito, portal de humor no YouTube. Vai ao ar de segunda a sexta, às 20h.

“Dentro de você tem um demônio e um santo que estão disputando o mesmo lugar”

Juliano (Cauã Reymond) A ROMERO (ALEX NERO) NO FIM DE ‘A REGRA DO JOGO’

20 milhões

em moedas de R$ 1 foram produzidas com os mascotes da Olimpíada, Vinícius e Tom, cuja série animada tem feito boa audiência no Cartoon Network. Hoje, vai ao ar o 9º episódio