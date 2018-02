'Arquivo X' voltará à TV com novos episódios

The New York Times

Os CEOs da Fox Television Group, Dana Walden e Gary Newman, confirmaram o plano de reviver a série Arquivo X, exibida por nove temporadas de 1993 a 2002. Os dois contaram que as conversas com o roteirista e produtor Chris Carter, responsável pela atração, já começaram. Ainda não há datas para o início das gravações nem a confirmação de quais atores estarão no elenco da atração.

Protagonizada por Gillian Anderson e David Duchovny, Arquivo X teve muito êxito no País, onde foi exibida na TV aberta. A história girava em torno de dois agentes do FBI que lidava com casos que envolviam até alienígenas.

Os executivos afirmaram ainda que 24 Horas , com Keifer Sutherland, deve ter uma continuação, assim como a série New Girl, estrelada por Zooey Deschanel. No Brasil, ambas foram exibidas também pela Fox.