Arnaldo Antunes e Tulipa Ruiz regravam 'Cor de Rosa Choque' para novo 'TV Mulher'

Quarteto fantástico. Em lançamento de Haja Coração, próxima novela das 7 da Globo, Carolina Ferraz, Marisa Orth, Malu Mader e Ellen Roche circulam pela Vila Madalena reproduzida em Jacarepaguá. Releitura de Sassaricando, de Silvio de Abreu, por Daniel Ortiz, estreia dia 31.

40 pontos

foi a audiência do primeiro pronunciamento de Michel Temer à frente da presidência da República, na quinta, 12, somando todos os canais abertos que transmitiram a cena

Ainda sobre o impeachment: o Bom Dia Brasil de quinta-feira, 12, estendido em 30 minutos em razão da cobertura política, rendeu 12 pontos de audiência na Grande São Paulo. Isso representa 33% acima da média do ano, que é de 9 pontos.

E a Record News celebrou a marca de 1 milhão de espectadores passando diante de sua tela entre quarta e quinta-feira, também por obra da votação no Senado.

Antes que o processo de impeachment avançasse, o Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual aprovou, na semana passada, o Plano Anual de Investimento de 2016, o que assegura ao setor as verbas de incentivo para TV e cinema este ano.

Representantes do setor audiovisual, agentes financeiros credenciados e da União replicaram todas as linhas de investimento e crédito do Fundo Setorial de Audiovisual (FSA) que compõem o Programa Brasil de Todas as Telas, garantindo continuidade às políticas de financiamento.

O Condecine, fundo resultado de tributos pagos pelas empresas de telefonia, dispõe de R$ 1,1 bilhão em caixa para financiar projetos audiovisuais para este ano.

O canal TBS vem gravando a 2.ª temporada do Show do Kibe, talk-show de Antonio Tabet, sócio do Porta dos Fundos. Daniel Furlan, que esteve na primeira temporada, volta ao set, que agora terá atletas como entrevistados.

Fundador de uma Ong em Fortaleza que atende a mais de 300 crianças com aulas de surfe e atividades que visam a inclusão, João Carlos Fera está no Caldeirão do Huck deste sábado no qudro Quando Você Menos Espera. Até aí, nada muito especial.

O caso é que a produção do programa construiu um hotel fake, a partir do zero, dentro do Projac, com todos os aparatos, corredores e recepção, para fazer o convidado pensar que estaria se hospedando em um local para participar de um Fórum de inovação. Para coroar a surpresa, Fera dará de cara com Huck e Mineirinho, campeão mundial de surfe.

‘Deadpool’, que estreava nos cinemas apenas há três meses, já está disponível para locação no Telecine On.Demand.

A exibição dos dois primeiros filmes da franquia Doce Vingança levou o Megapix ao 1.º lugar na audiência da TV paga, no sábado, 16 de abril, a partir das 20h.

‘Doce Vingança 2’ entrou para o Top 10 dos filmes mais vistos em 2016, lista feita só por títulos vistos via Telecine e Megapix.

Pelé fala sobre a lendária parceria com Garrincha no Esporte Espetacular deste domingo, em memória aos 50 anos do último jogo em que estiveram juntos, na Copa de 66, contra a Bulgária. parceria com Garrincha no Esporte Espetacular deste domingo, em memória aos 50 anos do último jogo em que estiveram juntos, na Copa de 66, contra a Bulgária. A seleção brasileira jamais perdeu uma partida em que Garrinchea e Pelé estivessem juntos em campo. O programa traz ainda uma entrevista inédita de 1974 com ele andando de barco pelo Rio Sena, em Paris. E visita a casa de uma das filhas do Mané, que construiu um quartinho na casa dela, com relíquias do pai - incluindo uma chuteira do Garrincha, de 1958.