Aracy Balabanian é internada no Rio

A atriz Aracy Balabanian, de 72 anos, está internada no hospital Pró-Cardíaco, no Rio, com uma infecção respiratória. De acordo com o boletim médico, divulgado na tarde desta quarta, 20, a artista deu entrada na casa de saúde no dia 14 de agosto. Não há previsão de alta.

Atualmente, Aracy está na novela das 7 da Globo Geração Brasil, em que interpreta Iracema Avelar. Segundo a assessoria de imprensa da emissora, nenhuma cena da atriz foi reescrita ainda nem gravações foram canceladas.

Entre os papéis de mais destaque na carreira de Aracy Balabanian estão a Cassandra, de Sai de Baixo, e Dona Armênia, que apareceu nas novelas Rainha da Sucata (1990) e Deus no Acuda (1992), ambas na Globo.