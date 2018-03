Produtor Gilbert Rozon é acusado de agressão sexual por apresentadora canadense

A apresentadora de televisão e produtora de Quebec Julie Snyder apresentou uma denúncia à polícia de Montreal contra o produtor Gilbert Rozon por agressão sexual, anunciou nesta segunda-feira, 23, o porta-voz da sua empresa.

Posso confirmar que Julie apresentou uma denúncia contra Gilbert Rozon... por agressão sexual", declarou à AFP Louis Noël, porta-voz da Productions J, sem especificar quando a denúncia foi apresentada.

Este anúncio chega após as declarações de nove mulheres, publicadas na semana passada nos meios locais, acusando Rozon, fundador do grupo 'Juste pour rire', de assédio e agressão sexual.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+++ Após denúncia, mais de 200 mulheres acusam James Toback de assédio sexual

O 'Juste pour rire' anunciou na segunda-feira que encarregou o grupo financeiro RBC Marchés des Capitaux da venda de todas as ações que Gilbert Rozon tinha na empresa, depois de ele abandonar as funções que ocupava no grupo que fundou no início dos anos 1980.

Após a publicação dos depoimentos das supostas vítimas, o diretor da polícia de Montreal, Philippe Pichet, pediu a outras eventuais vítimas que apresentassem denúncias, assegurando, no Twitter, que elas seriam tratadas com o "maior profissionalismo", um pedido acompanhado da hashtag #MoiAussi (#Eutambém).

Este termo e seu equivalente em inglês, #MeToo, se tornaram o grito de adesão, nas redes sociais, de centenas de mulheres vítimas de abusos sexuais decididas a romper o silêncio, em um contexto de agitação em torno do caso do produtor americano Harvey Weinstein.