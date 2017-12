Apresentador do SBT se queima ao vivo após truque de pirofagia

O apresentador Luis Ricardo se acidentou ao tentar fazer um truque pirotécnico ao vivo durante o Programa do Ratinho, exibido pelo SBT, na noite da última terça-feira, 9. Ele está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, com queimaduras na região da boca.

Antes do número, ele alertou aos telespectadores: "Não tentem fazer isso em casa, gente". Assustado, num primeiro momento, Ratinho gritou: "Meu Deus!", e correu atrás de Luis Ricardo em direção aos camarins, tentando ajudá-lo. Além de apresentador, Luis Ricardo também ficou conhecido por interpretar o palhaço Bozo no SBT.

Ratinho voltou depois de algum tempo e informou que Luís Ricardo não sofreu nada grave. "Está tudo bem. Está tudo bem. Deu uma sacadinha no bigode. Foi apenas um susto, gente", garantiu.