Apresentador do Globo de Ouro diz que vai ridicularizar platéia

Uma coisa que Ricky Gervais sabe fazer bem é criar comédias premiadas. Mas será que o co-criador de The Office conseguirá fazer sucesso como apresentador dos Globos de Ouro?

Três dias antes de sua primeira aparição como apresentador de uma das mais importantes cerimônias de premiação de Hollywood, o humorista britânico na quinta-feira avisou aos astros de cinema e teatro para ficarem preparados para ser alvos de brincadeiras na cerimônia de gala que terá lugar em Beverly Hills.

Gervais se mostrou muito calmo ao falar da cerimônia. "Estou calmo, porque meus padrões são muito baixos. Não me importo realmente com a reação possível, já que não vão me convidar para voltar, de qualquer maneira", disse ele a jornalistas de TV.

Gervais disse que tem pouca coisa preparada para os Globos de Ouro e que não vai trabalhar com um roteiro. "Todos os astros e estrelas estarão ali, naquela sala. Isso não quer dizer que eles não vão se livrar de virarem alvos de brincadeira, mas a verdade é que, secretamente, eu os admiro", disse ele.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Gervais estava em Los Angeles também para divulgar seu trabalho mais recente na televisão - uma versão animada de podcasts britânicos de sucesso com seus bate-papos improvisados com Stephen Merchant, com quem Gervais criou The Office, e com outro humorista britânico, Karl Pilkington.

Os tópicos incluem invenções e filosofias do século 20, vistos pelos olhos de Pilkington, descrito por Gervais como "imbecil". Gervais disse que um dos tópicos incluiu o destaque do ano escolhido por Pilkington: "um inseto comendo um biscoito".

"Adoro Karl", disse ele. "Ele é um gênio do humor, mesmo que não o saiba. É incrível. Ele faz humor 24 horas por dia."

The Ricky Gervais Show, com 13 episódios, vai estrear no canal a cabo HBO em 19 de fevereiro.

A cerimônia dos Globos de Ouro, na qual serão entregues prêmios pelos melhores filmes, programas de TV e atuações de 2009, será transmitida ao vivo pela NBC no domingo. Os premiados são escolhidos pela Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood.