Apresentador de TV Goulart de Andrade morre aos 83 anos

Morreu nesta terça-feira, 23, aos 83, o apresentador de TV Goulart de Andrade, no Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo. Andrade estava internado há cerca de duas semanas, e complicações no sistema cardiorrespiratório causaram sua morte. As informações foram confirmadas pela TV Gazeta, onde ele apresentava o programa Vem Comigo.

A família ainda não tem informações de onde será o velório, mas Goulart tinha o desejo de ser cremado.

Andrade nasceu no Rio de Janeiro e foi jornalista, publicitário, diretor, radialista e empresário de comunicação. Ele iniciou sua carreira na metade dos anos 1950, na TV Rio, e passou por diversas outras emissoras, como a Globo, a Record, e o SBT.

Recentemente, ele era contratado da TV Gazeta como apresentador do programa Vem Comigo, no qual os alunos da Fundação Cásper Líbero tinham a missão de repaginar temas de reportagens de seu acervo para a linguagem atual.

Na imprensa escrita, trabalhou em jornais como Última Hora, de Samuel Wainer, e Aqui São Paulo. Foi diretor de criação das agências de publicidade McCann Erickson e Esquire. Em 61 anos de carreira, Goulart de Andrade recebeu alguns dos importantes prêmios do Brasil, como Roquete Pinto, Governador do Estado, Associação Paulista de Críticos de Arte e Troféu Imprensa.