Apresentador David Letterman anuncia aposentadoria para 2015

O comediante e apresentador de televisão David Letterman vai se aposentar em 2015 do programa noturno The Late Show, da emissora norte-americana CBS, quando o seu mais recente contrato expirar, disse ele durante a gravação em Nova York nesta quinta-feira, de acordo com o canal.

Letterman, de 66 anos, começou a apresentar o programa na CBS em agosto de 1993, depois de deixar a rede rival NBC, onde apresentou o Late Night with David Letterman por muitos anos.

As notícias sobre os planos de Letterman de se aposentar surgiram quase dois meses depois que Jay Leno se despediu do The Tonight Show, da NBC, um posto que Leno assumiu em 1992 em uma sucessão altamente divulgada a Johnny Carson, o que levou à saída de Letterman da NBC.