Apresentador britânico Piers Morgan vai substituir Larry King

Jurado do programa "America's Got Talent" e ex-editor de um tablóide britânico, Morgan, 45 anos, deve assumir o lugar de King, que anunciou em junho que vai encerrar seu programa após 25 anos de sucesso.

O nome do programa que Morgan apresentará na CNN ainda não foi anunciado, mas o programa está sendo descrito como "franco, um programa de entrevistas em profundidade com pessoas que fazem a notícia", a ser produzido em Nova York, mas com Morgan também trabalhando desde Londres e Los Angeles, disse a CNN.

Piers Morgan, que apresentou programas diversos na Grã-Bretanha, tem fama no "America's Got Talent" de ser um crítico contundente, no estilo do também britânico Simon Cowell, famoso por "American Idol". Ele foi o vencedor do "The Celebrity Apprentice", de Donald Trump, em 2008.

Morgan aludiu a Larry King em comunicado à imprensa, dizendo que sonhou "em algum dia preencher os suspensórios legendários do homem que considero o maior entrevistador de TV de todos".

(Reportagem de Christine Kearney)