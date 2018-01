Aprendiz do Homem do Baú Restringir-se a comentar e dar pitacos em programa alheio não basta. Pelo menos para Lucas Andrade, de 19 anos, estudante de Psicologia, quase um produtor/escritor/designer de televisão. Desde 2005 ele alimenta o Cascudeando, blog em que faz críticas sobre televisão e até relembra algumas pérolas das programações de outras décadas. E como em um enredo folhetinesco, o rapaz diz que quer "contribuir com esse meio de comunicação". "Tenho idéias de programas, sinopses de novelas e até capítulos prontos." Se sonhar não custa nada, ele imagina até a Rede Integração, que seria sua emissora de TV, e chega a criar vinhetas de abertura. De fato, essa não é uma história muito original e lembra em muito a de Silvio Santos, que parece ser o seu "muso inspirador". Se dependessem dos títulos, as novelas imaginárias de Lucas já agradariam ao patrão do SBT: Luzes Azuis e O Amor me Conduziu.