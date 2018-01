Apple planeja investir até US$ 1 bilhão em séries e filmes

NOVA YORK - A Apple planeja reservar US$ 1 bilhão para comprar e produzir durante ano que vem conteúdo audiovisual, como séries e filmes, conforme revelou nesta quarta-feira, 16, o The Wall Street Journal.

O valor colocaria a gigante tecnológica como uma das grandes de Hollywood, já que o montante é, aproximadamente, a metade de tudo o que, por exemplo, a HBO gastou no ano passado em produções, de acordo com a publicação.

Segundo fontes citadas pelo jornal, com esse dinheiro a empresa poderia comprar e produzir até dez séries de TV e entraria totalmente na corrida por conteúdos, da qual já fazem parte outras grandes do ramo da tecnologia, como a Amazon.

Analistas acreditam que a Apple precisa de pelo menos uma série de grande sucesso para conseguir decolar, se comparada com a relevância que outras plataformas, como Netflix, tiveram com produtos como House of Cards e Orange is the New Black. A empresa já ofereceu este ano alguns programas próprios através do seu serviço de streaming, mas que não tiveram muita repercussão. No entanto, com reservas de mais de US$ 261 bilhões e um faturamento de US$ 215 bilhões, a Apple poderia fazer facilmente grandes apostas em Hollywood.