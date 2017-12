Aposta ousada em estreantes

Terça-feira é dia de estréia na Record. Amor e Intrigas, próxima novela das 7 (que vai ao ar só às 20h30), traz uma manjada história de amor proibido e apostas ousadas justamente nos estreantes. Depois de vencer um concurso de novos roteiristas promovido pela emissora em 2005, a autora Gisele Joras encara o desafio de escrever sua primeira novela. Luciano Szafir (Felipe) e Vanessa Gerbelli (Alice) também fazem seus primeiros protagonistas na TV. A trama se desenrola no Rio de Janeiro e fala sobre a relação conflituosa entre irmãs: Alice, a mocinha, e Valquíria (Renata Dominguez), que dá um golpe na família e foge, provocando a morte da mãe, Dilma (Ângela Leal). Com o baque, Alice vai ao Rio atrás da irmã e lá se apaixona pelo empresário Felipe. O casal, porém, não terá sossego. Dorotéia (Esther Góes), mãe do rapaz, não quer que o filho namore alguém pobre e promete dar um jeito de separá-los. Quem é quem Denise Del Vecchio (Celeste) Divertida, a viúva é dona de uma pensão em Santa Teresa que, sem querer, abriga Petrônio. Jonas Bloch (Camilo) Primo do pai de Felipe, casado com Marília (Silvia Bandeira), é a paixão secreta de Dorotéia. Heitor Martinez (Petrônio) Mau-caráter, malandro e conquistador, logo assume outra identidade e vira amante de Valquíria. Francisca Queiroz (Alexandra) Apaixonada por Felipe, ela e Dorotéia, mãe do rapaz, farão de tudo para separá-lo de Alice.