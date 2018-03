Após vazamento, 'House of Cards' divulga trechos dos episódios da nova temporada

Uma semana depois de episódios da terceira temporada de House of Cards terem surgido por 'engano' na Netflix, a série publicou em sua conta oficial no Facebook trechos dos capítulos que vão ao ar a partir de 27 de fevereiro.

Os vídeos, todos com menos de um minuto, dão o tom da nova rotina de Frank Underwood, o personagem de Kevin Spacey, que voltará à ação como presidente dos Estados Unidos. Robin Wright, no papel de Claire Underwood, será a primeira-dama.

Baseado em uma minissérie de 1990 da rede britânica BBC, House of Cards foi lançada em 2013 na Netflix e logo se tornou o produto com maior audiência dentro das produções da empresa.

Entenda. Parte de estratégia de marketing para aumentar a ansiedade do público, um erro grosseiro ou resultado de uma invasão hacker? O fato é que a Netflix colocou por alguns minutos no ar os 10 primeiros episódios (de 13) da terceira temporada de House of Cards e, quem abriu o menu da série na hora certa, pode assistir tudo antes da estreia oficial, no dia 27 de fevereiro.