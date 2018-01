Após sucesso, 'Hitch - Conselheiro Amoroso' vai virar série de TV

A Fox está desenvolvendo uma adaptação para a televisão baseada no filme Hitch - Conselheiro Amoroso (2005), comédia romântica estrelada por Will Smith e Eva Mendes que trata sobre a vida de um especialista em paquera. O filme arrecadou mais de 370 milhões de dólares. Will Smith e sua esposa Jada Pinkett Smith estão envolvidos na produção executiva do projeto, assim como a Sony.

Ainda sem previsão de estreia, a sitcom terá meia hora e está sendo escrita por Deborah Kaplan e Harry Elfon, conhecidos pelo filme O Melhor Amigo da Noiva (2008). A comédia, filmada em câmera única, irá abordar os encontros e desencontros sexuais dentro de um ambiente de trabalho.