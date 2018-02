Após polêmica, Joaquin Phoenix dará nova entrevista a David Letterman

A última aparição do ator Joaquin Phoenix no talk-show de David Letterman foi memorável. Mais de um ano após conceder a bizarra entrevista ao apresentador americano, Phoenix voltará aos estúdios da CBS. A emissora informou nesta segunda-feira que o ator tem um novo encontro com Letterman no próximo dia 22.

Atualmente, Phoenix promove um documentário sobre si mesmo, em uma suposta tentativa de virar um artista de hip hop. Dirigido por Casey Affleck, o filme estreou na semana passada nos Estados Unidos.

O encontro com Letterman, em fevereiro do ano passado, foi marcada por silêncios por parte do entrevistado, que não respondia às perguntas sobre sua suposta aposentadoria como ator. O vídeo da entrevista teve 8 milhões de acessos no YouTube e no site da CBS. O ator era filmado pela equipe do documentário enquanto falava com Letterman.

Phoenix foi imitado pelo comediante Ben Stiller no Oscar, em março deste ano. O filme de Affleck, intitulado "I'm Still Here" foi apresentado durante o Festival de Veneza, fora da mostra competitiva.