Após passar mal, Susana Vieira segue internada em hospital no Rio

A atriz Susana Vieira deu entrada neste domingo, 17, no Centro de Terapia Intensiva, do hospital Vitória, no Rio. Segundo a assessoria, a atriz retornava de uma viagem a Miami, nos EUA.

Susana estava em férias com o filho e a nora e enfrentou uma brusca mudança de temperatura, causando indisposição. O voo programado para a última sexta, 15, durou mais tempo que o previsto e a atriz sentiu dores na perna.

Após procurar o hospital, foi constatada uma trombose na perna. Susana segue internada no CTI e recebe anticoagulante e tratamento de fisioterapia.

A atriz agradeceu o apoio dos fãs em seu perfil no Instagram. "Aproveito para tranquilizar a todos que estou no hospital como procedimento de segurança e para me recuperar mais rápido."