Após maternidade, Juliana Paes volta em 'O Astro'

Há dois anos, a novelista Glória Perez apostou nos atores Rodrigo Lombardi e Juliana Paes como par romântico, em Caminho das Índias. O casal nem iria ficar junto por muito tempo. Afinal, Maya (Juliana Paes) amava Bahuan (Márcio Garcia). Mas a química de Lombardi e Juliana deu tão certo que o público pediu um final feliz aos pombinhos e Glória acatou o pedido. Agora, Alcides Nogueira, que assina o remake O Astro, investe, outra vez, na dupla para sacudir o último mês do folhetim no ar. No capítulo de hoje, Juliana ingressa na trama como Nina, uma secretária misteriosa do Grupo Hayalla, que deve disputar o amor do personagem de Lombardi com Amanda (Carolina Ferraz). “Até Herculano, com seus poderes, não consegue desvendar essa mulher”, diz Juliana, ao JT. Sua chegada à novela marca não só o reencontro da dupla, como também seu retorno à TV, após o nascimento do filho Pedro, de 9 meses. Na entrevista a seguir, ela fala do retorno às atividades e de seu programa no GNT, o Por um Fio, que começará a ser gravado na segunda quinzena de novembro.

Como recebeu o convite para a novela? O que sentiu?

O convite foi completamente inesperado. Roberto Talma (diretor de núcleo) e Mauro Mendonça Filho (diretor geral) me chamaram para uma reunião e, durante a conversa, veio convite. Aceitei na mesma hora. Fiquei surpresa e muito feliz. Passar de espectador para dentro da novela está sendo incrível! Eu já era fã da produção.

Como é sua personagem?

A Nina entra no Grupo Hayalla como uma secretária comum, subordinada da Silvia (Bel Kutner). É uma mulher séria, bonita, mas está ali para trabalhar. Vai receber as investidas dos engraçadinhos do Grupo, mas vai se manter muito digna. É uma mulher misteriosa. Até Herculano, mesmo com seus poderes, não consegue desvendar essa mulher.

Você voltou a contracenar com Rodrigo Lombardi. Como está sendo isso para você? Vocês são amigos?

Ficamos muito amigos durante a novela (Caminho das Índias). Fomos para a Índia, viajamos juntos. Era minha primeira protagonista e dele também. Estávamos longe da família. A gente dividia nossas inseguranças, discutíamos as cenas. E nossa amizade, depois da novela, só aumentou. Mantivemos esse carinho e afinidade. Por mais que não nos vejamos com frequência, não importa. A amizade tem disso: parece que o tempo não passa. Quando nos reencontramos, falamos sobre as mesmas coisas, rimos das mesmas palhaçadas.

Esse é seu primeiro trabalho depois do nascimento de seu filho Pedro. Você está ansiosa?

Estou ansiosa, mas de uma maneira boa. A maternidade te norteia e não me sinto mais tão vulnerável. A novela já está bem. Estou entrando em um projeto campeão. Só tenho a ganhar.

Como tem sido retomar as atividades e deixar o filho pequeno em casa? Está tendo o apoio da família?

Meu maior apoio é o do meu marido (Carlos Eduardo Baptista). Claro que tenho uma babá, mas o Pedro já tem rotina, natação, aula de movimento. Cheio das atividades (risos). Não está mais tão dependente só da mamãe. O Dudu cuida dele como eu cuido. É bom ter um companheiro que cuida do seu filho do jeito que você acha que deve. Fico muito tranquila.

Nas ruas, o público tem pedido para você retornar às novelas?

Muito. Quando você fica muito tempo no ar, emendando um trabalho no outro, e fica seis meses sem aparecer, o povo sente muito mais. Porém, esse tempo é necessário e saudável. Senão, podem enjoar de você. E no meu caso, com a gravidez, precisei desse tempo.

Pelo fato de agora ser mãe, isso acaba interferindo na sua interpretação?

Sempre achei que a mulher com filho tem um balacobaco extra. Hoje, sendo mãe, acho que sou mais capaz, mais dona da situação. Fora a motivação que existe agora. Não vivo só para mim. Essa coisa de viver pra alguém muda tudo.

Já faz planos de retomar seu programa no GNT? E o que você mudou nos cuidados de seu cabelo após tantas dicas que escutou na primeira temporada?